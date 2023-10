Après la MSN, le PSG a sa MDRR

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

La ligne d'attaque du PSG fait peur, mais uniquement sur le papier. Lionel Messi et Neymar ne sont plus là, mais Mbappé et ses nouveaux coéquipiers sont totalement perdus, héritant d'un nouveau surnom peu flatteur.

Après la bouillie offensive sur le terrain de Clermont Foot, le PSG a tenté une nouvelle fois d’accumuler les attaquants pour s’imposer. La claque a été immense. Les Parisiens ont perdu 4-1 à Newcastle, face à un adversaire qui n’a eu qu’à presser les champions de France à la première relance pour s’offrir des occasions. Devant, le carré pas magique du tout a semblé totalement perdu. Gonçalo Ramos a beaucoup reculé, Ousmane Dembélé n’a pas donné un ballon de but, Randal Kolo Muani n’a pas goûté à ce poste d’ailier gauche et Kylian Mbappé a semblé errer sur le terrain.

La MDRR fait pleurer le PSG

🚨🚨NEWCASTLE HUMILIE LE PARIS SAINT-GERMAIN 4-1 !! 😱😱⚫️⚪️



Malgré le quatuor offensif MDRR, le PSG a été quasi INEXISTANT devant le but des Magpies et a sombré défensivement. #NEWPSG https://t.co/V75jogDIYQ pic.twitter.com/4ECdZs84jr — Yarlo 🪐 (@_NarutoSensei_) October 4, 2023

Pour la ligne d’attaque qui fait exploser les défenses d’Europe et qui devait susciter l’admiration du continent, on repassera. Forcément, malgré le bon départ enregistré face au Borussia Dortmund, les énormes doutes arrivent déjà. Dès que l’intensité s’élève d’un cran, il n’y a plus personne et cela ressemble fortement aux performances des dernières saisons. Cette défaite marquante, car la plus lourde de l’ère QSI en phase de poules, va forcément entretenir pendant longtemps le doute. L’animation offensive est inexistante, même si Zaïre-Emery et Ugarte se sont démenés. Quant aux stars de devant, elles ont surtout suscité de la moquerie. Sur les réseaux sociaux, un nouveau surnom a été trouvé au quatuor très décevant à St James’ Park. Il s’agit de la MDRR pour Mbappé, Dembélé, Ramos et RKL (Randal Kolo-Muani). Un brin tiré par les cheveux, ce surnom risque surtout de rester si le PSG n’inverse pas rapidement la tendance. Et il ne s’agit cette fois pas de se venger à Rennes, même si ce sera déjà un match où les Parisiens seront attendus au tournant, mais bien lors des matchs de Ligue des Champions, avec notamment la double confrontation face au Milan AC.

Un réveil pour les individualités, mais aussi pour Luis Enrique, qui va devoir rapidement oublier ce 4-2-4 assez bizarre et où les joueurs ne trouvent pour le moment pas leurs repères, si ce type de performance venait à se répéter. L’entraineur espagnol, adepte des changements tactiques, va certainement comprendre que la patience n’est pas forcément le point fort du PSG, où le début de saison est rapidement passé de correct à inquiétant. Car avant de penser à sa ligne d’attaque au grand complet, Luis Enrique a tout intérêt à corriger la grande faiblesse du PSG de ces dernières années, à savoir le manque d’équilibre de son équipe. Et ce mercredi soir à Newcastle, ce fut un problème criant dont la « MDRR » est l’illustration. Il faut dire que cette performance a du bien faire rigoler ceux qui sont persuadés que le problème parisien de ces dernières années ne venait pas forcément de Neymar, Verrati, Sergio Ramos ou Neymar.