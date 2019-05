PSG : Allan vendu à Paris, cet indice tue le suspense

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1, Serie A.

Auteur d’une saison mitigée sous les couleurs de Naples, Allan reste néanmoins plus que jamais la priorité du Paris Saint-Germain.

Comme le confiait récemment RMC, le Brésilien fait l’unanimité dans la capitale française. Effectivement, Nasser Al-Khelaïfi, Antero Henrique et Thomas Tuchel sont d’accord sur le fait que le profil d’Allan est parfait, et que c’est typiquement le joueur qu’il manque au PSG. Ainsi, le club a accéléré ces dernières semaines et visiblement, cela a porté ses fruits puisque la Gazzetta dello Sport annonce que la vente d’Allan à Paris ne fait plus l’ombre d’un doute.

Preuve que Carlo Ancelotti et Aurelio De Laurentiis ont accepté l’idée de perdre leur roc du milieu de terrain, ils se sont déjà activement mis à la recherche d’un joueur pour remplacer Allan. Toujours selon le quotidien italien, c’est bel et bien Jordan Veretout, comme cela avait récemment été annoncé, qui est la priorité du dauphin de la Juventus Turin. Par ailleurs, un autre joueur français figure sur les tablettes de Naples, davantage dans le secteur offensif : le Rennais Benjamin Bourigeaud. Reste à voir si du côté des supporters napolitains, on se contentera d’un duo Veretout-Bourigeaud pour remplacer le travailleur et charismatique Allan.