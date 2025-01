Après Kvaratskhelia, le PSG va encore frapper très fort

Dans : PSG.

Ce n'est plus qu'une question de temps avant que Khvicha Kvaratskhelia ne signe au PSG. L'ailier géorgien devra assumer son statut mais est sur le papier une sacrée pioche pour les champions de France. Mais Paris prépare d'autres coups et garde de l'argent pour la suite du mois de janvier.



Le PSG s'apprête à frapper fort sur le marché des transferts en annonçant la venue de Khvicha Kvaratskhelia. Le Géorgien ne voulait pas continuer à Naples et a rapidement été convaincu par la proposition francilienne. Les champions de France auront une belle option de plus pour leur attaque. Une bonne chose si le Paris Saint-Germain parvenait à se qualifier plus loin en Ligue des champions. Kvaratskhelia pourrait en plus de cela ne pas être la seule recrue parisienne cet hiver. En effet, le club de la capitale essaye d'échelonner le prix du transfert de l'ailier napolitain pour pouvoir de nouveau frapper sur le marché des transferts.

Kvaratskhelia, ce n'est que le début pour le PSG

C'est en tout cas ce qu'affirme Fabrice Hawkins. Sur son compte X, le journaliste a notamment laissé entendre que le PSG se gardait une enveloppe sous le coude pour frapper fort. « Les discussions du jour entre Naples et Paris ont permis de bien avancer. Transfert d'environ 70M€ + bonus. Contrat jusqu’en 2029. Des détails sont encore à finaliser, notamment autour des modalités de paiement. Si Naples accepte que le PSG échelonne les paiements, cela permettrait à Paris de garder des liquidités pour la suite du mercato », annonce le spécialiste du mercato, persuadé que le Géorgien ne sera pas seul à signer à Paris cet hiver.

Il se dit qu'en plus de Kvaratskhelia, le PSG est tenté par la possibilité de recruter Jhon Duran, qui évolue sous les couleurs d'Aston Villa. Aussi, les champions de France voudront compenser le départ de Milan Skriniar, plus que jamais prêt à quitter le navire francilien. Jusqu'à la fin de ce marché des transferts hivernal, les fans et observateurs du Paris Saint-Germain peuvent s'attendre à du mouvement. De quoi rassurer après des mois de flou sur la stratégie du club et son projet.