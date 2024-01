Après Icardi, Galatasaray continue de faire ses courses au PSG

Dans : PSG.

Si le PSG veut se montrer actif dans le sens des arrivées cet hiver au mercato, quelques départs ne sont pas à écarter. Carlos Soler est notamment concerné.

La direction du PSG est sérieusement concentrée sur l'arrivée d'un nouvel élément défensif en ce mois de janvier. La récente blessure de Milan Skriniar et les velléités de départ de Nordi Mukiele poussent les champions de France à sonder le marché. Aussi, un milieu de terrain est espéré. Luis Enrique a conscience que son groupe est quelque peu limité pour jouer toutes les compétitions. Si l'Espagnol veut d'ailleurs retenir certains joueurs, la pression de quelques clubs européens pourrait changer pas mal de choses, notamment dans le dossier Carlos Soler.

Carlos Soler finalement en Turquie ?

Selon les informations de Todofichajes.com, confirmées par le média turc Fanatik, le prochain objectif de Galatasaray sur le marché des transferts est en effet Carlos Soler. Si des clubs espagnols son intéressés, aucun ne peut payer son salaire. Pour se l'offrir, le club turc souhaite faire comme avec Mauro Icardi, à savoir le récupérer en prêt et si possible avec une option d'achat incluse si Soler réalisait de belles choses. Les négociations ont apparemment commencé et s'il n'y a pas de meilleure proposition dans les prochains jours, le média affirme que l'ancien joueur de Valence signera en Turquie pour poursuivre sa carrière. Reste à savoir si Luis Enrique aurait un mot à dire dans ce dossier, alors que l'ancien du Barça semble compter sur l'international espagnol, même si ce dernier se contente de miettes depuis le début de la saison. Il a néanmoins pu retrouver un peu de rythme face à l'US Revel dimanche dernier en Coupe de France. L'ancien de Valence a même été l'un des meilleurs joueurs parisiens sur le terrain.