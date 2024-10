Anne Hidalgo veut humilier le PSG, Valérie Pécresse part au clash

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Le PSG souhaite depuis quelques années devenir le propriétaire du Parc des Princes. Mais la Mairie de Paris refuse encore et toujours. Cette dernière veut désormais s'attaquer au club de la capitale en l'empêchant de déménager dans le futur.

Le PSG est en guerre ouverte avec Anne Hidalgo et la Mairie de Paris. Les champions de France désirent acheter le Parc des Princes et l'agrandir. Mais la ville refuse de céder et compte bien garder sa propriété. Face à l'attitude offensive de la Mairie de Paris, le Paris Saint-Germain réfléchit sérieusement à déménager et aller construire son stade ailleurs en région parisienne. Plusieurs pistes crédibles existent, ce qui a l'air de faire peur à Anne Hidalgo. Cette dernière veut, selon Le Parisien, « s'en remettre à la justice afin d’annuler la réservation de terrains, décidée par la région, pour accueillir un éventuel futur stade du PSG en Île-de-France ». Une attitude vivement contestée par certains et certaines. Valérie Pécresse ne dira pas le contraire.

Le PSG reçoit un soutien précieux face à Anne Hidalgo

Ces dernières heures via son compte X, la Présidente de la région Île-de-France, fervente opposante à Anne Hidalgo, a en effet indiqué sans sourciller sur le sujet : « Stade du PSG : Au lieu d’essayer de couper les ailes du PSG par une procédure judiciaire qui n'a aucune chance d’aboutir, la mairie de Paris ferait mieux de reprendre le dialogue avec notre club si elle veut le garder au Parc des Princes ! ». Les prochaines semaines s'annoncent encore tendues entre toutes les parties. Nasser Al-Khelaïfi est très sérieux en désirant quitter le Parc des Princes si aucun accord n'est trouvé. Et en l'état, aucune solution ne semble pouvoir être trouvée. A moins que les futures élections municipales, prévues en 2026, ne changent la donne si Anne Hidalgo laissait son trône, occupée depuis 2014.