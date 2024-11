Anne Hidalgo ou pas, le PSG quitte le Parc des Princes

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Anne Hidalgo l’a officiellement annoncé, elle ne se présentera pas en 2026 pour briguer un nouveau mandat de Maire de Paris. Cela pouvait relancer le dossier du Parc des Princes pour le PSG, mais il n’en sera rien.

Dans une interview accordée à RMC la semaine dernière, Nasser Al-Khelaïfi a été clair. Le Paris Saint-Germain va quitter le Parc des Princes afin de déménager dans un stade qui lui appartiendra mais aussi qui sera plus grand. « J'aime beaucoup le Parc, tout le monde l'aime. Si j'écoute mon coeur, on ne part pas. Mais tout le monde en Europe a des stades de 80 000, 90 000 places... On en a besoin, sinon on est morts » a affirmé le président du PSG. Cette déclaration est néanmoins intervenue avant celle d’Anne Hidalgo, la maire de Paris, qui a fait savoir qu’elle ne serait pas candidate à un nouveau mandat en 2026. Les désaccords entre le PSG et Anne Hidalgo sont nombreux et le départ à venir de la Socialiste pouvait tout relancer.

Ce ne sera cependant pas le cas, annonce Le Parisien ce vendredi. Dans un article consacré à la recherche de stade du PSG, le quotidien francilien l’affirme, malgré le départ à venir de Madame Hidalgo, l’avenir du Paris SG « ne s’écrira pas au Parc des Princes ». Et pour cause, Nasser Al-Khelaïfi est désormais déterminé à l’idée de changer de stade et ne lie plus seulement cette décision à l’avenir politique de la ville de Paris et donc à la candidature ou non d’Anne Hidalgo en 2026. Cela ne ressemble donc plus à un bluff de la part du patron qatari du PSG mais bien à une décision ferme et définitive. Pour lui, le PSG « doit quitter le Parc des Princes durant la prochaine décennie ». Reste maintenant à trouver le lieu pour bâtir un stade ultra-moderne plus grand que le Parc des Princes. Chez les supporters du club francilien, nul doute que cette décision va faire une majorité de déçus, notamment chez des Ultras qui ne jurent logiquement que par ce stade historique et symbolique.