Ang : Pogba privé de PSG version Mbappé

Le Paris Saint-Germain souhaite recruter Paul Pogba lors de ce mercato, mais les dirigeants de Manchester United semblent avoir le désir de conserver l'international jusqu'à la fin de son contrat.

Parti aux Etats-Unis prendre des vacances après l’Euro 2021, Paul Pogba va bientôt reprendre le chemin de l’entraînement avec ses coéquipiers de Manchester United. A un an de la fin de son contrat, le milieu de terrain français sait que l’été pourrait être chaud pour lui. Ces derniers jours, c’est du côté du Paris Saint-Germain que le nom du joueur mancunien circule, Mino Raiola et Leonardo discutant autour de la possibilité de transférer Paul Pogba au PSG, tandis que ce dernier aurait donné son accord pour qu’une telle opération se fasse. Pogba ne serait en effet pas opposé à l’idée de jouer en Ligue 1 la saison prochaine, ce qui était la première condition à remplir avant d’entamer les négociations pour le contrat parisien du joueur formé au Havre.

Sur le papier, Paul Pogba au Paris Saint-Germain c’est possible. Sauf que c’était sans compter avec l’avis des dirigeants de Manchester United. Et The Athletic affirme que le club anglais est prêt à faire avec Paul Pogba ce que le PSG va visiblement faire avec Kylian Mbappé, à savoir conserver le joueur jusqu’à la fin de son contrat en 2022 en continuant les négociations durant toute cette ultime année. Les Red Devils sont persuadés qu'ils pourront convaincre le milieu de terrain de prolonger, quitte à prendre le risque de finalement tout perdre et voir Paul Pogba partir libre en juin prochain. Le média anglais précise que Pogba ne serait pas aussi déterminé que cela à partir d'Old Trafford et que même si le PSG est une bonne porte de sortie, rien ne serait allé aussi loin que certains l'ont affirmé.