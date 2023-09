Al-Khelaïfi a un rêve pour le PSG, ça sent le Ballon d’Or

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Le PSG craint de perdre Kylian Mbappé l'an prochain, même si l'espoir est toujours là de le prolonger. En cas de départ, Nasser Al-Khelaïfi est bouillant pour mettre le paquet sur Erling Haaland, qui possède une clause libératoire.

Depuis son intronisation comme président du Paris Saint-Germain, Nasser Al-Khelaïfi n’a jamais caché qu’il rêvait bien évidemment de remporter la Ligue des Champions mais aussi d’avoir l’équipe la plus prestigieuse au monde. En faisant venir des joueurs comme David Beckham, Thiago Silva, Gianluigi Buffon, Zlatan Ibrahimovic, Neymar, Lionel Messi, Kylian Mbappé ou Sergio Ramos, il a accompli sa mission de faire changer de dimension le Paris SG. Le club de la capitale française est désormais connu et reconnu partout sur la planète, et la « franchise » ne cesse de grimper sur le plan de la renommée et du marketing.

Une clause abordable dans le contrat de Haaland

Si le PSG a pris un virage inhabituel cet été en se séparant de nombreuses stars pour se concentrer sur le sportif et essayer d’offrir à Luis Enrique, et à Kylian Mbappé, une équipe plus complète et compétitive que par le passé, rien n’empêche Nasser Al-Khelaïfi de continuer à rêver de frapper des grands coups sur le marché des transferts. C’est ainsi que, selon Le Quotidien du Sport, l’idée d’aller chercher Erling Haaland à Manchester City est bien un des objectifs du président du PSG.

La prise sera bien évidemment très difficile à réaliser, mais il y a quelques motifs d’espoir. Notamment la situation contractuelle du Norvégien, qui possède un contrat négocié à l’époque par Mino Raiola, et qui lui offre une porte de sortie qui serait en réalité de 150 millions d’euros selon la presse espagnole, alors que la somme de 200 ME était évoquée en Angleterre. Très attaché à Manchester City, club où a évolué son père et qui remporte tous les trophées possibles en ce moment, Erling Haaland n’est pas précisément sur le départ. Mais il n’a jamais caché son envie de triompher dans tous les grands clubs, et notamment en Espagne. Le FC Barcelone aimerait le faire venir pour seconder puis remplacer Robert Lewandowski, mais les finances actuelles du club catalan ne laissent guère d’espoir.

Le départ de Mbappé peut générer une folie

En revanche, le PSG a les moyens d’aller chercher Erling en payant tout simplement le prix de sa clause libératoire. A condition bien évidemment de trouver un accord également avec le Cyborg. Un intérêt qui n’est pas non plus innocent. Tout d’abord, le club français a à l’heure actuelle de grandes chances de perdre Kylian Mbappé, qui rêve de rejoindre le Real Madrid à l’issue de son contrat. Et surtout, si ces rumeurs fleurissent, c’est aussi que l’entourage de Haaland met la pression pour prolonger à Manchester City, et avoir un meilleur contrat que celui négocié il y a seulement un an. Néanmoins, le PSG fait savoir sa présence dans ce dossier complexe, au coeur d’un marché des attaquants qui pourrait basculer dans l’irrationnel l’été prochain si Mbappé devait rejoindre le Real Madrid.