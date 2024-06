Akliouche veut quitter Monaco, il a dit oui au PSG

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Le PSG est intéressé par de nombreuses pépites françaises de Ligue 1 à signer lors du mercato estival. Parmi elles, on retrouve le Monégasque Maghnes Akliouche.

Luis Enrique adore les jeunes joueurs à fort potentiel et compte bien de nouveau le prouver en en signant cet été pour son PSG. L'Espagnol avait d'ailleurs eu du flair avec Bradley Barcola. Le Paris Saint-Germain devrait néanmoins oublier un peu l'OL lors du mercato même si Rayan Cherki est apprécié. Les yeux franciliens sont en revanche tournés vers l'AS Monaco. Un crack plait beaucoup à Luis Enrique et Luis Campos : Maghnes Akliouche. Le milieu de terrain de 22 ans a prouvé la saison passée qu'il pouvait apporter dans une équipe qui joue le haut de tableau. En attestent ses 8 buts et 4 passes décisives délivrées en 31 matchs disputés toutes compétitions confondues.

Akliouche et le PSG, un accord est vraiment proche

Selon les informations de Sports Zone, l'intérêt du PSG ne laisse d'ailleurs pas insensible du tout Maghnes Akliouche. Le média affirme en effet que Maghnes Akliouche veut rejoindre le Paris Saint-Germain. Un accord contractuel avec le joueur est proche. Le jeune Monégasque est convaincu par le projet parisien qui lui a été vendu. Akliouche souhaiterait même que l’intérêt du PSG « se concrétise par une offre ferme auprès de l’ASM ». A noter que malgré cet intérêt du PSG, Monaco veut pour le moment garder son joyau. Tout porte à croire que le club de la Principauté demandera donc beaucoup aux Franciliens pour s'en séparer. Un prix aux alentours des 50 millions d'euros commencerait à faire réfléchir Monaco même si Luis Campos garde une bonne relation avec l'ASM. Maghnes Akliouche n'est pas le seul crack de Ligue 1 à plaire au PSG puisque c'est aussi le cas de Désiré Doué (Rennes), Rayan Cherki (OL) ou encore Leny Yoro (LOSC).