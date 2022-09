Affaire Hamraoui : Aminata Diallo de nouveau en garde à vue

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

L’affaire Kheira Hamraoui continue d’avancer cette semaine, avec la mise en garde à vue de trois hommes soupçonnés d’être impliqués dans l’agression à coups de barre de fer de la joueuse du PSG et de l’équipe de France au retour d’une soirée du club avec ses coéquipières. Mais l’information dévoilée par Le Parisien et RMC ce vendredi va étonner, puisqu’Aminata Diallo, qui avait été placée en garde à vue peu après les évènements et avait été soupçonnée de vouloir nuire à la carrière sportive d’une de ses rivales au Paris SG, a de nouveau été interpellée à son domicile. Les trois hommes interrogés ont reconnu avoir été présent à Chatou, lieu de l’agression, mais n’ont pas avoué avoir effectué cette même agression.

🔴 L'ex-joueuse du PSG Aminata Diallo interpellée ce matin à son domicile selon le service police-justice de RMC ► https://t.co/32Jvk5xyEl pic.twitter.com/PBP4V6d42w — RMC Sport (@RMCsport) September 16, 2022

Mais visiblement, de nouveaux éléments de l’enquête ont fait portes de nouveaux soupçons contre Diallo, qui a été interpellée et placée en garde à vue ce vendredi matin, a expliqué le Parquet de Versailles. Le JDD affirmait récemment que les enquêteurs estiment que la thèse de l’attaque commanditée par Diallo à l’encontre de sa coéquipière pour une rivalité sportive était toujours à l’étude. Ce que la joueuse du PSG nie fermement, alors qu’elle se retrouve sans club depuis la fin de son engagement avec Paris.