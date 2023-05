Achraf Hakimi reste au PSG, affaire conclue

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Expulsé samedi soir contre Ajaccio, Achraf Hakimi vit des moments difficiles sur et en dehors des terrains de football. Le défenseur international marocain du PSG doit retrouver de la sérénité, et son avenir est en jeu.

Deux semaines après avoir vu rouge contre Lorient, Achraf Hakimi a encore une fois laissé ses coéquipiers à dix, samedi soir, lors de la facile victoire du Paris Saint-Germain contre Ajaccio suite à un accrochage évitable avec Mangani. Déjà bien énervé, le latéral parisien est parti directement vers les vestiaires en lâchant un « C’est ça la France » qui témoignait de son vif agacement. Empêtré dans une sale affaire qui lui vaut d’être mis en examen pour un viol qu’il nie farouchement, en proie à un divorce compliqué, Hakimi est donc dans le dur sportivement au point même qu’un départ dès cet été du PSG était envisagé afin se refaire une santé ailleurs. Mais cela ne devrait pas être le cas.

Achraf Hakimi sous contrat jusqu'en 2026 au PSG

Sous contrat avec le Paris Saint-Germain jusqu’en 2026, le défenseur marocain de 24 ans a beau ne pas avoir été très performant ces derniers mois, Nasser Al-Khelaifi et Luis Campos comptent toujours sur lui. D’autant plus qu’Achraf Hakimi est un proche de Kylian Mbappé, avec qui il était parti aux Etats-Unis pour se reposer juste après le Mondial au Qatar. Tandis que la presse espagnole affirme que le joueur rêve d’un retour à Madrid, le PSG ne voit aucune volonté de partir du récent demi-finaliste de la Coupe du Monde. Et le clan Hakimi a confirmé officiellement ce choix de rester à Paris et de ne pas partir.

Hakimi en plein burn out, la France l'agace https://t.co/XT6EO76Ec8 — Foot01.com (@Foot01_com) May 14, 2023

Dans Le Parisien, l’entourage du défenseur ne laisse aucune place aux supputations sur son avenir immédiat. « Les proches de l’ancien défenseur du Real Madrid répètent qu’il va « bien » et qu’il se concentre sur ses prochains objectifs avec Paris : terminer champion de France et revenir meilleur l’an prochain aux côtés de son meilleur ami, Kylian Mbappé », précise le quotidien régional. Même si la France l'agace, il s'agissait surtout d'une réaction à ces deux expulsions et non une attaque contre notre pays, Achraf Hakimi va donc continuer sa route au PSG, le départ de quelques joueurs avec qui il n'avait pas d'atomes crochus, on pense par exemple à Lionel Messi, pourrait faciliter les choses.