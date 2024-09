Adieu le PSG, elle signe à DAZN ‍!

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Au coeur d'une embrouille sur les réseaux sociaux, Ambre Godillon a décidé de quitter PSG TV pour rejoindre DAZN à plein temps. Sa remplaçante arrive de Téléfoot.

Les supporters de l'Olympique de Marseille avaient réagi de manière assez brutale lors de la première apparition d'Ambre Godillon sur la pelouse du Vélodrome, notre consœur ayant intégré l'équipe de DAZN dès le lancement de la chaîne. Il est vrai que cette dernière occupait jusqu'alors un rôle important au sein de PSG TV, ne masquant pas qu'elle était une supportrice acharnée du Paris Saint-Germain.

Depuis, de l'eau a coulé sous les ponts, et les qualités professionnelles d'Ambre Godillon ont calmé toutes les polémiques. Cependant, on l'a appris cette semaine, la journaliste a rejoint désormais définitivement DAZN et quitte la chaîne télé des champions de France. Et sans perdre de temps, le Paris Saint-Germain a recruté Charlotte Namura-Guizonne, qui travaille pour Téléfoot, le dimanche matin sur TF1.

La première au Parc en avant match avec vous ce soir.

Je repense à ma première fois à moi au Parc en 1996, avec mon père trop fier de me transmettre sa passion et l’amour de son club. On a pris cette photo après le match sur le pont Porte de St Cloud.

Allez Paris !! ❤️💙 pic.twitter.com/UnJZ9Y5P4d — Charlotte Namura-Guizonne (@CharlotteNamura) September 27, 2024

La journaliste qui avait commencé sa carrière sur une web TV consacré au PSG ne cache pas son bonheur de pouvoir suivre de plus près le club de la capitale via PSG TV. Et elle fera ses grands débuts ce vendredi soir au Parc des Princes à l'occasion du match entre le Paris SG et le Stade Rennais. « Signer dans son club de cœur, c'est un peu un rêve de gamine. Merci ++ à ma Ambre Godillon pour toute ta bienveillance dans ce relais. Au PSG pour son accueil et sa confiance. J’espère que tout ce qu’on prépare vous plaira. Paris est vraiment magique (...) La première au Parc en avant match avec vous ce soir. Je repense à ma première fois à moi au Parc en 1996, avec mon père trop fier de me transmettre sa passion et l’amour de son club. On a pris cette photo après le match sur le pont Porte de St-Cloud. Allez Paris !! », lance la nouvelle journaliste de PSG TV.