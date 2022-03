Adieu le PSG, des supporters iront au Paris FC !

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Deuxième de Ligue 2, le Paris Football Club est proche de la montée dans l'élite. Et certains supporters du PSG, qui ne reconnaissent plus dans le club, sont prêts à soutenir l'autre club de la capitale.

L’énorme désillusion vécue à Madrid en Ligue des champions a peut-être marqué un tournant irrémédiable entre une partie non négligeable des supporters du Paris Saint-Germain et leur club. La politique du Qatar d’empiler les stars sans réellement chercher à faire une vraie équipe est considérée comme une fuite en avant, l’essentiel étant de remplir le Parc des Princes et de vendre des maillots, mais plus vraiment de joueur au football. Cette semaine, tandis que Kylian Mbappé et ses coéquipiers étaient éliminés par le Real Madrid, le PSG se réjouissait d’ouvrir une boutique sur la 5e avenue à New York. Un décalage qui exaspère certains fans parisiens, qui n’ont pas caché sur les réseaux sociaux qu’ils étaient désormais plus tentés par le Paris Football Club, lequel est un candidat très sérieux à l’accession à la Ligue 1. Dauphin de Toulouse, le PFC est à cinq longueurs des Violets et après un petit passage à vide au cœur de l’hiver, la formation de la capitale a repris sa marche en avant.

Bahreïn contre Qatar, Paris divisé en Ligue 1 ?

Parisien , Parisienne , Je lance un appel à tout ceux qui aime le football, qui aime la ville de Paris et veulent voir un 2 ieme club à paris , je lance le #Parisfcenligue1 pour que tous ensemble nous fassions briller notre ville de Paris et @ParisFC @PassionParisFC @PSG_inside — leParisien (@HadjamRas1) March 10, 2022

Du côté du Paris FC on a bien vu ces messages de supporters du PSG écœurés au point de rejoindre « l’autre club de Paris », mais cela pourrait vite devenir un problème. Car pour l’instant, les dirigeants du club de Ligue 2 se creusent la tête afin de savoir où ils joueront la saison prochaine en en cas d’accession à la Ligue 1. Car si dans un premier temps le Stade Charléty sera probablement homologué, les soucis sont trop nombreux pour que la situation dure très longtemps. Outre les soucis de sécurité, on a pu le voir contre l’OL en Coupe de France, l’enceinte située près du périphérique Sud n’a pas des guichets adaptés, le terrain n’est pas digne de la Ligue 1 et surtout aucune loge n’existe ce qui est inévitablement un gros souci. Afin de ne pas bloquer le club s’il parvient à monter, la mairie de Paris va donc faire des travaux rapides concernant la sécurité avec notamment des grilles autour du terrain et dans les tribunes et la sécurisation du parcage visiteur tout cela pour un coût dépassant déjà quelques centaines de milliers d’euros. Reste à savoir si les supporters du Paris Saint-Germain prêts à quitter le PSG pour le Paris FC savent que ce club a parmi ses actionnaires majeurs…. le Royaume de Bahreïn à hauteur de 20%. De là à imaginer une bataille entre deux pays voisins, le Qatar étant géographiquement très proche de Bahreïn.