Adieu le Parc des Princes, le PSG fait taire son architecte

Par Eric Bethsy

Toujours en désaccord avec la mairie de Paris, Nasser Al-Khelaïfi insiste sur la nécessité de quitter le Parc des Princes. Le président du Paris Saint-Germain a avancé sur des pistes pour la construction d’une nouvelle enceinte. Mais pour le moment, le potentiel architecte du projet ne peut pas s’exprimer sur le sujet.

A en croire Nasser Al-Khelaïfi, la décision est prise. Le président du Paris Saint-Germain ne supporte plus le blocage imposé par la mairie qui refuse de vendre le Parc des Princes. Le champion de France en titre serait donc parti pour déménager dans les années à venir. « J’aime beaucoup le Parc, tout le monde l’aime », confiait le Qatari en novembre dernier, à l’occasion de l’inauguration officielle du centre d’entraînement à Poissy.

PSG : Vente en vue, Rachida Dati cherche le vrai prix du Parc des Princes https://t.co/lsqzgCs680 — Foot01.com (@Foot01_com) December 14, 2024

« Si j’écoute mon cœur, on ne part pas. Mais tout le monde en Europe a des stades de 80 000, 90 000 places… On en a besoin, sinon on est morts, lâchait le dirigeant. On est en France, mais aussi en Europe. La ville ne nous laisse pas le choix. Je ne fais pas de politique. Pour nous, on a besoin d’un stade prêt dans trois, quatre ans, on n’a pas de temps à perdre, sinon on est derrière d’autres clubs en Europe. On a besoin de construire le plus vite. »

Populous France garde le silence

Le Paris Saint-Germain a donc avancé sur certaines pistes pour la construction d’un nouveau stade. On ignore encore quel serait le site choisi. En tout cas, il se murmure que le projet pourrait être confié au cabinet d’architecte Populous, basé à Kansas City. Le média 20 Minutes a donc interrogé le président de Populous France, François Clément, sur les plans du club de la capitale. Mais le dirigeant a préféré garder le silence. « Nous ne pouvons faire aucun commentaire à ce sujet », a-t-il simplement répondu, sachant que son silence serait interprété de différentes manières.