Accord trouvé, le PSG blinde Warren Zaïre-Emery

Par Corentin Facy

En fin de contrat avec le PSG en 2025, Warren Zaïre-Emery a trouvé un accord avec son club formateur pour prolonger son bail sur le long terme. Un gros coup réalisé par le Qatar, qui veut bâtir son équipe autour de son Titi.

Convoité par les plus grands clubs européens du haut de ses 17 ans, Warren Zaïre-Emery va prolonger l’aventure au Paris Saint-Germain. En fin de contrat dans un an et demi, l’international français va prolonger sur le long terme en faveur du club de la capitale. Selon les informations du 10 Sport, un accord a été ficelé entre le PSG et l’entourage de Warren Zaïre-Emery, qui signera à l’âge de ses 18 ans un contrat de 5 ans en faveur de son club formateur.

Un très gros coup pour le Qatar, qui souhaite bâtir son équipe autour de son talentueux milieu de terrain dans les années à venir. Pour convaincre Warren Zaïre-Emery de s’inscrire sur la durée, le PSG n’a pas fait semblant en proposant au joueur et à son entourage une offre impossible à refuser. Sur le plan financier, « WZE » va franchir un cap par rapport aux émoluments qui étaient les siens jusqu’à présent. Il ne reste plus qu’à définir la date de l’annonce de cette prolongation de contrat, alors que Warren Zaïre-Emery n’aura 18 ans qu’en mars prochain.

Le PSG veut construire son effectif autour de Zaïre-Emery

A l’instar de Kylian Mbappé, le milieu de terrain tricolore va devenir l’une des pièces maîtresse de l’effectif parisien avec un nouveau statut et un salaire qui va avec. Jorge Mendes n’est d’ailleurs pas étranger à cette prolongation de contrat puisque le super agent portugais défend à présent les intérêts de Warren Zaïre-Emery. Actuellement blessé et cela depuis sa première sélection avec l’Equipe de France contre Gibraltar en match de qualification à l’Euro, l’ex-capitaine des Bleuets devrait revenir dès le retour de la trêve hivernale en janvier 2024. Un retour qui fera le plus grand bien au PSG et à son entraîneur Luis Enrique, ne manque de solution au milieu de terrain ces dernières semaines.