Accord total, Fabian Ruiz au PSG avec une surprise en prime

Par Corentin Facy

Le PSG continue son mercato et s’apprête à boucler le transfert de Fabian Ruiz en provenance de Naples cette semaine.

Après s’être attaché les services de Vitinha, d’Hugo Ekitike, de Nordi Mukiele et de Renato Sanches, le Paris Saint-Germain est tout proche de s’offrir Fabian Ruiz. Selon les informations de Fabrizio Romano, un accord complet a été trouvé entre le club de la capitale et l’international espagnol, preuve que le dossier est extrêmement avancé. Le spécialiste du mercato dévoile par ailleurs que les derniers détails sont en train d’être négociés entre le PSG et Naples, très proches d’un accord pour la venue de Fabian Ruiz chez le champion de France en titre. Une recrue de taille pour le Paris Saint-Germain, dont l’entraîneur Christophe Galtier avait expliqué avant le déplacement à Clermont que son club souhaitait recruter encore trois joueurs, dont un milieu de terrain. L’ancien entraîneur de l’OGC Nice et de Lille va voir l’un de ses trois souhaits être comblé avec la venue de Fabian Ruiz.

Fabian Ruiz au PSG, Keylor Navas à Naples ?

Paris Saint-Germain have full agreement on personal terms with Fabián Ruiz. It's matter of final details with Napoli then deal will be done, Luis Campos on it to anticipate Real Madrid - they want him for free in 2023. 🚨🔵🇪🇸 #PSG



PSG and Napoli, also working on Keylor Navas. pic.twitter.com/gJr0811Bcm — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 8, 2022

Pour l’heure, les conditions du transfert de Fabian Ruiz vers le Paris Saint-Germain n’ont pas filtré mais selon L’Equipe, il pourrait bien y avoir une grosse surprise. Et pour cause, Luis Campos négocie avec Naples pour caser un joueur du PSG dans le deal. Deux joueurs du Paris Saint-Germain plaisent particulièrement au club de Série A : le défenseur Abdou Diallo et le gardien Keylor Navas. Les deux noms ont été évoqués lors des négociations mais selon Fabrizio Romano, c’est davantage le gardien costaricien qui pourrait faire le chemin inverse. Comme indiqué par la presse italienne la semaine dernière, Keylor Navas plait beaucoup à Naples et la perspective d’être titulaire dans un gros club de Série A, qualifié pour la Ligue des Champions, ne laisse pas non plus insensible l’actuelle doublure de Gianluigi Donnarumma. Le PSG pourrait donc payer une somme inférieure aux 25 ME réclamés par Naples pour Fabian Ruiz en intégrant Keylor Navas dans le deal. Une belle surprise signée Luis Campos, qui continue son sans faute lors de ce mercato estival.