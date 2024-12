Abdukodir Khusanov au PSG, tout s’accélère

Dans : PSG.

Le PSG a très envie de faire venir Abdukodir Khusanov au mois de janvier pour soulager Marquinhos. Et ça tombe bien, le RC Lens vient de le mettre en vente officiellement.

Les dirigeants du football français ont émis le souhait de voir plus de transferts avoir lieu entre clubs tricolores, afin de faire provoquer un ruissellement financier entre les clubs européens et le reste de la Ligue 1. Ce n’est clairement pas une spécialité de notre championnat, mais le PSG pourrait y participer cet hiver étant donné son coup de coeur pour Abdukodir Khusanov. Surtout que le RC Lens vient d’ouvrir grand la porte d’un départ pour son défenseur central de 20 ans, sous contrat jusqu’en juin 2027. Directeur sportif du RC Lens, Diego Lopez a confirmé avoir donné un mandat à l’agent Jorge Mendes, un agent qui a ses entrées à Paris, pour faciliter la vente du défenseur ouzbek, comme il l’a confirmé dans L’Equipe.

Lens demande 25 ME pour Khusanov

🚨🆕 #Lens 🇺🇿 Lens defender Abdukodir Khusanov has attracted interest from Tottenham, Newcastle, Leicester, Manchester City, PSG, RB Leipzig and Atletico Madrid.



💰 Khusanov, 20, has established himself as a key player this season but the Uzbekistan international could be… https://t.co/E1cKhsDCfn pic.twitter.com/JRmUkW0HBR — Ekrem KONUR (@Ekremkonur) December 20, 2024

« Parce qu'on a décidé, dans le projet de club, de le faire. On a mis sur la table toutes les options. On a beaucoup analysé et on a décidé avec Pierre Dréossi de signer un mandat. C'est le résultat d'une analyse du marché en interne, du prix d'un transfert et de plein d'autres facteurs », a fait savoir le dirigeant lensois, qui demande de 25 à 30 millions d’euros pour son joueur. Cela tombe bien, le PSG va laisser partir Milan Skriniar, et a besoin d’un défenseur axial droit. Si à gauche, Luis Enrique a le choix avec Pacho, Lucas Hernandez et Lucas Beraldo, ce n’est plus vraiment le cas à droite où seul Marquinhos est présent.

Le PSG cherche donc officiellement un défenseur central et les performances de Khusanov ne laissent personne insensible. L’élégant et jeune arrière a su se mettre en évidence dans une formation parfois très sollicitée défensivement et a donc vu sa valeur grimper de manière exponentielle. Le natif de Tachkent avait été recruté pour un montant très peu élevé en provenance de Biélorussie, et vaudrait désormais plus de 20 millions d’euros. Plusieurs clubs sont toutefois sur les rangs, comme l'Atlético de Madrid, Newcastle et Tottenham notamment.