Abdou Diallo retenu au Japon, le PSG climatise Naples

Par Eric Bethsy

Sur le départ, le Sénégalais Abdou Diallo intéresse Naples pour la succession de son compatriote Kalidou Koulibaly. Mais les négociations coincent en raison des exigences du Paris Saint-Germain, opposé à un simple prêt. Pendant ce temps-là, le défenseur central se prépare comme si de rien n’était avec le groupe actuellement en tournée au Japon.

Comme Layvin Kurzawa, Julian Draxler ou encore Mauro Icardi, non retenus par le Paris Saint-Germain, Abdou Diallo ne devait pas accompagner le groupe en tournée au Japon. Le défenseur central avait prévu de rester dans la capitale pour préparer son départ. Ce n’est qu’après le match amical contre Quevilly-Rouen Métropole (2-0) vendredi que le Franco-Sénégalais a été convié au stage de présaison. Preuve que son transfert à Naples n’est pas si avancé. Ce que confirment les pages d’Il Mattino ce lundi.

Un beau moment d'échange pour ces enfants en compagnie de nos Parisiens ! 🤩❤️💙#PSGJapanTour2022

D’après le média transalpin, le Paris Saint-Germain a indiqué au Napoli qu’un prêt n’était pas envisageable. La direction francilienne n’aurait pas l’intention de payer ne serait-ce qu’une partie du salaire d’Abdou Diallo. Les deux clubs pourraient néanmoins trouver une solution qui conviendra à tout le monde. Car de son côté, Foot Mercato n’écarte pas la possibilité d’un prêt avec option d’achat obligatoire. Rappelons que le champion de France réclamerait entre 20 et 25 millions d’euros pour le transfert définitif de son défenseur central, sous contrat jusqu’en 2024.

Diallo devrait bien partir

Pour le moment, il n’existe aucun accord entre l’ancien joueur de l’AS Monaco et les Napolitains, à la recherche du successeur de Kalidou Koulibaly suite à son départ à Chelsea. D’ailleurs, Naples utiliserait son ex-capitaine pour tenter de convaincre son compatriote. Une chose est sûre, c’est que le Paris Saint-Germain et Abdou Diallo sont sur la même longueur d’onde. Le joueur et ses supérieurs savent qu’une séparation paraît inévitable, surtout si le club parvient à recruter sa cible Milan Skriniar à l’Inter.