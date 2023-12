A la ramasse à Man United, Casemiro supplie le PSG

En grande difficulté avec Manchester United, Casemiro ne serait pas contre un départ. Le milieu de terrain pourrait recevoir une belle offre en provenance d’Arabie Saoudite. Mais en attendant, ses agents tentent de trouver une ouverture au Paris Saint-Germain.

Les récents pépins physiques ont alerté le Paris Saint-Germain. Sans Fabian Ruiz ni Warren Zaïre-Emery, de retour dans le groupe, Luis Enrique s’est aperçu d’un manque au sein de son effectif. L’entraîneur parisien et le conseiller sportif Luis Campos estiment que l’arrivée d’un milieu de terrain supplémentaire serait bienvenue. Le club de la capitale serait donc à la recherche d’un renfort expérimenté. Un profil qui pourrait correspondre à celui de Casemiro (31 ans).

⚡️FLASH ZONE ⚽️



Al-Hilal va envoyer une offre salariale de plus de 20M$ par an pour attirer Casemiro. 🇧🇷🔵✨



▫️Les agents du joueur sont ouverts à un transfert, le PSG et un club italien ont été sondé.



▫️Le joueur est focus sur sa saison à MU pour le moment. pic.twitter.com/FtjUhvHWNZ