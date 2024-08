95ME, le PSG referme le dossier Julian Alvarez

Dans : PSG.

Le Paris Saint-Germain a longtemps espéré pouvoir faire signer l'attaquant argentin de Manchester City. Mais tout est désormais oublié, Julian Alvarez arrive ce dimanche à Madrid.

Il y a plusieurs semaines, et un peu à l'image de Bernardo Silva l'an dernier, Julian Alvarez a été cité comme étant très proche du PSG. Il est vrai que l'international argentin de Manchester City avait le profil idéal et les qualités qu'il fallait pour venir renforcer l'effectif de Luis Enrique. Il s'était même dit que l'entraîneur espagnol des champions de France avait validé cette opération. Sauf que depuis, l'Atlético de Madrid est entré dans la danse, et que Fabrizio Romano confirme ce dimanche que tout est bouclé et que le joueur de 24 ans va même rejoindre la capitale espagnole ce dimanche après un accord total entre les Colchoneros et les Cityzens. Pour cela, le club madrilène a signé un chèque record au club anglais, révèle le célèbre journaliste italien et le Paris Saint-Germain doit donc passer à autre chose.

Madrid a dépensé une fortune pour Julian Alvarez

A en croire notre confrère aux 21 millions de followers, Julian Alvarez va arriver ce dimanche à Madrid, et il passera sa visite médicale préalable à la signature de son contrat avec l'Atlético. Pour aboutir à un accord avec Manchester City, le club entraîné par Diego Simeone a accepté de payer 75 millions d'euros plus 20 millions d'euros de bonus, soit un incroyable total de 95 millions d'euros pour s'offrir le coéquipier de Lionel Messi en équipe d'Argentine. Fabrizio Romano précise que si Julian Alvarez n'a pas encore signé avec l'Atlético de Madrid, les deux clubs ont, eux, déjà paraphé l'accord et c'est pour cela que l'Argentin a été autorisé à voyager vers la capitale espagnole.