87 ME pour Rashford, le PSG est déterminé

Dans : PSG.

Par Mehdi Lunay

Kylian Mbappé quittant le club l'été prochain, le PSG doit lui trouver un remplaçant à la hauteur. Tout porte à croire que l'heureux élu sera Marcus Rashford. Le PSG prépare déjà son offre pour faire céder Manchester United.

Après avoir construit l'équipe autour de Kylian Mbappé depuis plusieurs saisons, le PSG va devoir repartir d'une page blanche. En effet, l'attaquant français quittera Paris l'été prochain pour signer au Real Madrid. Le PSG doit lui trouver un remplaçant à la hauteur au mercato, lequel sera capable d'occuper le côté gauche de l'attaque parisienne. Pour succéder au plus grand talent français de sa génération, le club parisien a décidé de tabler sur l'un des plus gros talents anglais du moment. En effet, Marcus Rashford s'affirme de plus en plus comme la priorité de recrutement du PSG.

Le PSG pense faire céder Man United avec 87 ME

L'attaquant et ailier gauche de Manchester United a le profil idoine pour prendre la suite de Mbappé dans le onze de Luis Enrique. En plus, il a séduit le PSG depuis au moins deux ans. A l'été 2022, le club parisien avait voulu acheter Rashford mais il avait essuyé un refus de l'Anglais. La donne sera sans doute différente désormais. Moins performant cette saison, Rashford s'est fâché avec son entraîneur Erik Ten Hag à cause de ses sorties nocturnes répétées. De quoi forcer Manchester United à vendre son joueur emblématique.

🚨🚨🌖| NEW: PSG are preparing a £75million offer to sign Marcus Rashford this summer. [@DiscoMirror] pic.twitter.com/lFCPyDqAub — centredevils. (@centredevils) March 13, 2024

Selon les informations du Daily Mirror, le PSG pense pouvoir s'offrir Rashford pour 87 millions d'euros (75 millions de livres Sterling). Le quotidien anglais estime que cette somme suffirait largement pour valider le transfert du Red Devil. Récemment, Manchester United réclamait 100 millions de livres Sterling (117 millions d'euros) pour lâcher son attaquant. Néanmoins, les problèmes de comportement de Rashford ainsi que le besoin du club de récupérer des liquidités offrent de nouvelles perspectives au PSG. Si cela se confirme, il faudra quand même un encadrement strict de Rashford à Paris alors que de nombreuses stars avant lui se sont perdues dans les folles nuits parisiennes.