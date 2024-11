800 millions pour ça, le PSG écoeure tout le monde

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Le Paris Saint-Germain se retrouve en mauvaise posture après sa défaite face au Bayern Munich. Nasser Al-Khelaifi et Luis Campos sont embarqués dans la tempête.

Luis Enrique ne l'a pas caché, il a été choqué par la performance de son équipe mardi soir à l'Allianz Arena. Et il y a de quoi, car jamais Marquinhos et ses coéquipiers n'ont semblé être en mesure de renverser une formation munichoise pourtant loin d'être l'ogre annoncé. Et, alors qu'il ne reste plus que trois matchs dans cette première phase de Ligue des champions, on voit mal comment le PSG peut réussir à prendre des points, chaque rencontre européenne étant une déception de plus. Même si Nasser Al-Khelaifi va probablement vanter les mérites de son nouveau projet, des questions se posent, notamment sur le mercato parisien depuis que Luis Campos est aux commandes. Pour Daniel Riolo, tout cela commence tout de même à ressembler à un énorme scandale que les supporters parisiens doivent désormais dénoncer.

800ME de mercato, qu'a fait le PSG ?

Dans la foulée de la défaite du Paris Saint-Germain à Munich, le journaliste de RMC est monté au créneau pour dénoncer ce qui, selon lui, est une politique apocalyptique. « Le PSG est 26e de Ligue des champions avec 800 millions d’euros de budget, c’est une honte intégrale. Qu’on essaie de relativiser depuis que cet entraîneur est dans ce club, qu’on nous vend ce projet en carton qui ne veut rien dire, s’il y a des gens qui veulent encore défendre cela alors que le PSG a une énorme masse salariale, qu’il y a encore eu un mercato de feu en matière d’argent dépensé, tout comme l’année dernière. Avec un entraîneur qui a empêché qu’on prenne des joueurs importants, qui est méprisant, prétentieux, arrogant. Et il y a encore des gens qui relativisent l’échec actuel. Posez-vous la question, est-ce que cela a déjà existé un stade où des supporters adverses affichent la tête d’un président qui se fait insulter ? (Ndlr : les supporters du Bayern Munich ont exhibé une banderole visant Nasser Al-Khelaifi). Ça n’existe que pour le PSG. Cela montre combien ce club est malade et ça n’arrive que contre le PSG. Il y a une cassure au sein même des supporters parisiens », a lancé Daniel Riolo, qui n'est pas le seul à être effaré par le niveau de l'équipe de Luis Enrique.

Le pire PSG de l'ére QSI

Dans Le Parisien, Stéphane Dalmat, ancien joueur du PSG, est tout aussi déprimé par ce qu'il va vu face au Bayern Munich. « Je l’ai dit plusieurs fois depuis le début de saison, on a la plus faible équipe du PSG depuis que le Qatar a repris le club. On se plaignait de Messi, Neymar, Mbappé ou même avant des Ibra et autres quand ça ne gagnait pas en Ligue des champions mais ça procurait du plaisir, de l’excitation. Il y avait un sentiment d’optimisme. Là, avant le match, on savait que le PSG allait perdre », se désole l'ancien milieu de terrain. Les prochains jours devraient être tendus du côté de Poissy, même si le fameux nouveau projet permet de tout pardonne.