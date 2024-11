LdC ‍: Safonov coûte une nouvelle défaite au PSG

Dans : Ligue des Champions.

Par Mehdi Lunay

Ligue des champions, phase de ligue, 5e journée

Allianz Arena

Bayern Munich-PSG 1-0

Buts : Kim Min-Jae (38e) pour le Bayern

Exclusion : Dembélé (57e) pour le PSG

Sur une grosse erreur de Safonov, le PSG a perdu 1-0 au Bayern Munich. Une troisième défaite en C1 qui met encore en lumière la faiblesse offensive des Parisiens.

Provisoirement éliminé de la Ligue des champions, le PSG arrivait dos au mur à Munich. De quoi pousser Luis Enrique à innover tactiquement avec la présence de Safonov dans les buts et quatre milieux alignés dans le onze. Un pari pas forcément payant en première période. Le Bayern avait les meilleures occasions. Safonov stoppait notamment une belle reprise de Musiala (7e). Sané ou encore Coman provoquaient la défense parisienne sans trouver la faille. Paris mettait quand même en danger les Bavarois. Dembélé sollicitait Neuer à plusieurs reprises mais c'est surtout Zaire-Emery qui faisait trembler le stade allemand. Bien placé dans l'axe, le jeu milieu parisien ratait totalement une frappe banale (29e).

Kim Min-jae ouvre le score pour le Bayern ! 😳



Sur un corner tiré par Kimmich, Safonov se manque et permet aux Allemands de mener 1-0 !#FCBPSG | #UCL pic.twitter.com/ZF3hvfrqYa — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) November 26, 2024

Le PSG craquait finalement sur corner après une mauvaise appréciation du ballon signée Safonov. Kim Min-Jae concluait avec opportunisme. Les affaires parisiennes ne s'arrangeaient pas après la pause puisque Dembélé était exclu pour deux cartons jaunes. Cela survenait au moment où le PSG poussait fort. Paradoxalement, les Parisiens restaient sur une bonne dynamique en seconde période avec une forte possession du ballon. Le Bayern était quand même plus proche du break après une frappe de Musiala détournée par Safonov sur son poteau. Comme souvent dans cette C1, il manquait un but au PSG pour récompenser ses efforts. Défait 1-0, le PSG est toujours aussi mal classé et éliminé après 5 journées.