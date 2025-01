80 millions pour Kvaratskhelia, le PSG n'a pas l'argent

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Le PSG est très intéressé par Khvicha Kvaratskhelia, que Naples est d’accord pour vendre lors du mercato hivernal. Mais le club de la capitale n’a pas l’intention de surpayer l’ailier gauche géorgien de 23 ans.

A la recherche d’un renfort offensif lors de ce mercato hivernal, le Paris Saint-Germain étudie actuellement plusieurs dossiers. Deux noms se détachent nettement au cours des dernières heures, ceux de Jhon Duran (Aston Villa) et de Khvicha Kvaratskhelia (Naples). Ciblé par le PSG l’été dernier, l’ailier géorgien est disponible pour environ 80 millions d’euros, le prix non négociable fixé par le club napolitain. Luis Enrique est un grand fan du joueur et adorerait le compter dans son effectif afin de pouvoir mettre en concurrence Bradley Barcola. Mais à en croire les informations de RMC, le dossier n’est pas aussi simple qu’il en a l’air.

Kvaratskhelia, le PSG candidat au titre de pigeon de l’année https://t.co/A0YzjskEUr — Foot01.com (@Foot01_com) January 10, 2025

Et pour cause, le Paris SG a une stratégie claire depuis plusieurs mois et refuse à présent de surpayer les joueurs. Dans le cas de Khvicha Kvaratskhelia, le champion de France en titre n’a pas du tout l’intention de poser sur la table les 80 millions d’euros réclamés par Naples. Fabrice Hawkins va plus loin en affirmant que le PSG « ne dispose pas de cette somme à injecter dans un transfert » pour le moment. Autrement dit, une vente est obligatoire afin de débloquer l’épineux dossier de l’ailier géorgien. Tous les regards se tournent logiquement vers Randal Kolo Muani, pour qui Paris exige un transfert ou dans le pire des cas un prêt avec une option d’achat automatique.

Le dossier Kvaratskhelia dans l'impasse ?

Un autre élément complique les choses dans le dossier Khvicha Kvaratskhelia. Selon la radio, le PSG n’est pas seul sur le coup. Effectivement, plusieurs clubs anglais dont Liverpool, dont le nom revient avec insistance dans la presse britannique, sont à l’affût. Autant dire que pour Luis Campos, la signature de « Kvara » sera donc beaucoup plus difficile à boucler que ce que l’on pouvait penser. Raison pour laquelle la direction sportive du PSG explore en parallèle le dossier menant à l’attaquant colombien d’Aston Villa, Jhon Duran. Même si à priori, ce dossier ne sera pas moins lourd pour les finances parisiennes.