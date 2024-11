80 millions, l’énorme bénéfice du PSG

Arrivé au PSG il y a cinq ans mais quasiment jamais utilisé, Xavi Simons est bien parti pour faire l'objet d'un immense transfert cet hiver. Le timing est idéal.

Le PSG possède un effectif qui ne convainc pas grand monde en Europe. Malgré sa jeunesse et son talent, le groupe parisien ne fait plus vraiment trembler et n’est même plus considéré comme un candidat à la victoire finale. Il n’est même pas certain d’être qualifié pour la prochaine phase, alors que les 24 premiers clubs européens peuvent continuer l’aventure, au moins jusqu’aux barrages. Dans le dur offensivement, le PSG aurait bien pu profiter des talents de Xavi Simons, le feu follet néerlandais qui appartient toujours au club de la capitale, mais est de nouveau prêté à Leipzig.

S’il est actuellement blessé, l’ancien de la Masia qui avait quitté très tôt Barcelone pour rejoindre le PSG, fait partie des joueurs sur lequel le club allemand compte pour la suite. Alors que Xavi Simons pourrait revenir sur les terrains avant la fin de l’année, Leipzig a affiché sa volonté de le recruter définitivement, ce qui pourrait provoquer un transfert à hauteur de 80 millions d’euros. Une information révélée par Sport Bild ce jeudi. Il s’agit à la fois de la valeur estimée du joueur sur les sites spécialisés, et du montant qu’espère obtenir le PSG pour son départ définitif.

“Every fall is a lesson, and every rise brings you closer to your goals”.



Thanks for the messages! I’ll be back soon and, believe me, stronger 🦁📞 pic.twitter.com/Ho8tnZlFYv