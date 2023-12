8 mars 2024, le PSG va sortir le champagne

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Bien conscient d'avoir en son effectif un jeune d'un talent incroyable, le PSG bichonne Warren Zaïre-Emery, et se prépare même à boucler son avenir jusqu'en 2029 le jour de son anniversaire de ses 18 ans.

Le PSG dispose de l’une des plus jeunes équipes de Ligue des Champions, ce qui n’est pas commun chez une formation qui vise au moins une place dans le dernier carré. Et les joueurs les plus prometteurs montrent l’exemple, puisque c’est le déjà inévitable Warren Zaïre-Emery qui a marqué le but de la qualification contre Dortmund ce mercredi soir. Une réussite insolente pour le milieu de terrain qui revenait tout juste de blessure et a réalisé une prestation dantesque en Allemagne, avec un ballon collant au pied, un but précieux, et une activité de tous les instants. A 17 ans, il enchaine les records de précocité et continue de bluffer tout le monde, à l’image de son but pour l’un de ses premiers ballons en équipe de France le mois dernier.

Le PSG s'en félicite, et toute l’Europe applaudit ce joueur qui a déjà passé le cap de prometteur, et peut avec son assurance et sa force tranquille, déjà apparaitre comme le taulier du milieu de terrain parisien. « De mon époque, ça n’existait pas. Trouver des joueurs de 17 ans titulaires dans un des meilleurs clubs d’Europe, en affichant les qualités qu’il a, il n’y en a pas. Ce gamin a les clés de Paris au milieu de terrain », explique dans Le Parisien l’ancien milieu de terrain Benoit Pedretti. De quoi provoquer aussi de vifs intérêts de toute l’Europe, sachant que Zaïre-Emery possède un contrat qui se termine en 2025, ce qui a le don de captiver les gros clubs.

WZE prolongé le jour de ses 18 ans

Le Parisien le confirme, les discussions sont très bien avancées pour une prolongation, même si le jeune francilien prend son temps et se concentre sur le terrain. Chaque match et chaque grosse performance ne fait qu’augmenter sa valeur. Aucun problème pour WZE, qui a bien l’intention de rester dans la capitale pour continuer sa progression dans un club ambitieux et qui sera capable de blinder aussi. Le spécialiste du mercato Nicolo Schira va même plus loin, et affirme que l’accord est trouvé pour sa prolongation longue durée, mais que le PSG entend le faire signer lorsqu’il aura atteint ses 18 ans, le 8 mars prochain. Ce sera alors un contrat l’emmenant jusqu’en juin 2029, permettant de verrouiller totalement la pépite la plus prometteuse du club parisien.