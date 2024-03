75ME pour Luis Diaz, le PSG a fait son choix numéro 1

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Après le départ de Kylian Mbappé, le Paris Saint-Germain va devoir se renforcer offensivement. L'une des priorités de Nasser Al-Khelaifi et Luis Campos est la signature de Luis Diaz.

Les dirigeants parisiens savent depuis un peu plus de deux mois qu’il faudra impérativement compenser le départ du meilleur buteur de l’histoire du club de la capitale, et forcément cela n’est pas facile. La venue d’Erling Haaland étant impossible à envisager, les responsables du PSG pensent à Luis Diaz révèle FootMercato, confirmant ainsi une info récente de la presse sud-américaine. Arrivé au mercato d’hiver 2022 à Liverpool en échange d’un chèque de 47 millions d’euros, l’attaquant international colombien des Reds donne satisfaction à Jurgen Klopp. Mais forcément, et même s’il a encore trois ans de contrat avec le club de Premier League, le départ de l’entraîneur allemand en fin de saison peut redistribuer les cartes. Ayant fait de Luis Diaz une de ses priorités, le Paris Saint-Germain a déjà entamé des discussions avec l’agent du joueur. Ce dernier a l’avantage d’être proche d’Antero Henrique, qui travaille désormais pour le Qatar et a donc une relation privilégiée avec le PSG, ce qui peut évidemment faciliter l’accord avec l’attaquant de 27 ans.

Mais il y a un problème, et non des moindres. Car si le PSG et Luis Diaz ont déjà entamé des discussions, preuve que l’attaquant colombien n’est pas opposé à l’idée de signer en Ligue 1, du côté de Liverpool, on s’oppose, du moins pour l’instant à un transfert du joueur qui a marqué 11 buts et réalisé 5 passes décisives toutes compétitions confondues cette saison. Pour tenter d'arriver à ses fins, le Paris SG devra tout de même lâcher au moins 75 millions d'euros. Un prix « raisonnable » pour le leader de la Ligue 1 qui rien que l'été dernier a mis 90 millions d'euros sur Randal Kolo Muani, lequel n'est pas un titulaire indiscutable dans l'esprit de Luis Enrique. L'après-Mbappé a déjà débuté à Paris et le mercato d'été 2024 pourrait être spectaculaire.