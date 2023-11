Nuit chaude à Paris, même pas mal pour Newcastle

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Des incidents ont eu lieu dans plusieurs points de la capitale en marge du match entre le PSG et Newcastle de ce mardi soir. Les supporters du club anglais ont tenu à faire savoir que ce n'était vraiment pas si terrible que les vidéos pouvaient le laisser entendre.

Les supporters de Newcastle n’ont pas été très bien accueillis à Paris dans la soirée de lundi, puisque des incidents ont éclaté, notamment dans les environs des Grands Boulevards, où les fans des Magpies s’étaient rassemblés à la veille du match. Quelques images impressionnantes sont apparues sur les réseaux sociaux, alors que les supporters du PSG assuraient être à la recherche de leurs homologues de Newcastle pour leur faire payer l’accueil houleux reçu lors du match aller. A l’approche du match où sont attendus 2000 « Geordies » dans un convoi normalement bien accompagné, l’association des supporters de Newcastle a tenu à prendre la parole pour revenir sur les évènements de la nuit.

Pas de blessés signalés pour le moment

PSG ultras attacking a pub full of Newcastle fans in Paris tonight😳 pic.twitter.com/Li4hH8469n — Football Away Days (@AwayDays_) November 27, 2023

« Nous avons répondu à plusieurs appels et messages durant cette nuit. Nous restons disponibles pour les supporters présents à Paris et qui seraient en difficulté. Nous étions avec eux dans les bars la nuit dernière et oui, il y a eu des attaques. En effet, c’est de la m… de faire ça, mais les vidéos rendent cela bien pire que cela ne l’était réellement. Notre conseil est toujours de rester ensemble et de veiller l’un à l’autre », a fait savoir le NUSC, qui souligne qu’aucun blessé n’est à déplorer et que les débordements n’ont fait que des dégâts matériels légers, malgré quelques vidéos impressionnantes où les bars étaient ciblés par des projectiles et des fumigènes.

Pour son grand retour en Ligue des Champions, Newcastle a connu des déplacements européens compliqués. Si tout s’est bien passé à Dortmund, les incidents ont été violents à Milan, avec notamment l’attaque à la machette d’un supporter anglais blessé sérieusement et hospitalisé en Italie après des attaques ciblées.