60 ME sur la table, le PSG revient à la charge

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

En échec sur la piste menant à Khvicha Kvaratskhelia l’été dernier, le Paris Saint-Germain pense toujours à recruter un ailier gauche. Le club de la capitale aimerait attirer la star de l’Athletic Bilbao Nico Williams. Ce qui passera peut-être par une rude bataille contre le FC Barcelone.

On connaît la feuille de route du Paris Saint-Germain. Cet hiver, le champion de France en titre espère d’abord vendre deux indésirables. Les départs souhaités de Milan Skriniar et du Français Randal Kolo Muani permettraient de financer le recrutement d’un défenseur central axial droit, soit une doublure pour le capitaine Marquinhos. Quant au secteur offensif, la direction francilienne pourrait s’en occuper dans quelques mois.

PSG : Skriniar reçoit une offre qui change tout ! https://t.co/Ng6pz2JQ8s — Foot01.com (@Foot01_com) January 1, 2025

Après le départ libre de Kylian Mbappé au Real Madrid, le conseiller Luis Campos et l’entraîneur Luis Enrique avaient pourtant décidé d’attirer un ailier gauche. Le Géorgien Khvicha Kvaratskhelia avait été désigné comme priorité mais Naples s’était catégoriquement opposé à son départ. Il ne serait pas étonnant que le Paris Saint-Germain revienne à la charge. Mais d’après le média espagnol Fichajes, le club de la capitale s’est fixé une autre priorité. L’actuel leader de Ligue 1 serait maintenant déterminé à s’offrir Nico Williams (22 ans). Rappelons que l’ailier de l’Athletic Bilbao était déjà annoncé dans le viseur parisien l’été dernier.

Le Barça ne lâche pas Nico Williams

L’international espagnol, très en vue pendant l’Euro 2024, avait alors choisi de rester fidèle à son équipe. Pas de quoi refroidir le Paris Saint-Germain apparemment disposé à payer les 60 millions d’euros de sa clause libératoire. La source précise tout de même que Liverpool, Aston Villa et le Bayern Munich sont également sur le coup. Et si l'on en croit la presse catalane ces derniers mois, malgré ses problèmes financiers et le refus de Nico Williams lors du dernier mercato, le FC Barcelone n'aurait pas jeté l'éponge. On pourrait donc assister à une belle bataille sur ce dossier.