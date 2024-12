60 ME pour Pacho, le PSG en plein doute

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

Arrivé cet été en provenance de l’Eintracht Francfort, Willian Pacho réussit des débuts convaincants avec le Paris Saint-Germain. A tel point que le défenseur central a tapé dans l’œil de plusieurs cadors européens. L’un d’entre eux pourrait transmettre une offre généreuse et susceptible de faire réfléchir la direction parisienne.

C’est peut-être la première véritable fausse note de Willian Pacho avec le Paris Saint-Germain. Samedi dernier, lors du match nul concédé face à Nantes (1-1) au Parc des Princes, le défenseur central s’est fait balader par le buteur des Canaris Matthis Abline. Les dirigeants et supporters parisiens ne lui en voudront pas. Depuis sa signature cet été, l’ancien joueur de Francfort réussit des débuts convaincants. Sa puissance et sa rugosité en font un atout important pour l’entraîneur Luis Enrique.

Le festival de Matthis Abline 👏 pic.twitter.com/xzs9NrOVKy — Ligue 1 McDonald's (@Ligue1) December 2, 2024

Sur 18 matchs toutes compétitions confondues, l’entraîneur parisien l’a titularisé à 15 reprises. Son association avec le capitaine Marquinhos donne entière satisfaction et ne passe pas inaperçue à l’étranger. En effet, le média Fichajes affirme que plusieurs grands d’Europe apprécient le profil de Willian Pacho. Chelsea serait le courtisan le plus intéressé, écrivent nos confrères, qui ajoutent que les Blues envisagent de transmettre une offre à hauteur de 60 millions d’euros ! Rappelons que le Paris Saint-Germain a recruté l’international équatorien (22 sélections) cet été pour 40 millions d’euros, plus 5 millions d’euros en bonus.

Le PSG prêt à vendre ?

Le club de la capitale française a donc l’opportunité de réaliser une grosse plus-value en l’espace de quelques mois. C’est peut-être ce qui explique pourquoi le champion de France en titre, désireux de conserver sa recrue estivale, ne ferme pas à 100% la porte à un potentiel transfert. Une proposition généreuse pourrait inciter la direction francilienne à réfléchir et à réinvestir l’argent récolté sur d’autres postes. Ces rumeurs à prendre avec précaution n’ont pas l’air de perturber Willian Pacho, concentré sur sa saison avec le Paris Saint-Germain.