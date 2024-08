40 ME pour Osimhen, le PSG assomme Naples ‍!

Dans : PSG.

Intéressé par Victor Osimhen, le PSG refuse néanmoins de s’aligner sur les folles exigences de Naples pour le buteur nigérian. Et cela ne va pas aller en s’arrangeant d’ici la fin du mercato selon la presse italienne.

Après avoir bouclé la signature de Désiré Doué, le Paris Saint-Germain va pouvoir poursuivre son mercato estival. Dans l’idéal, Luis Enrique aimerait accueillir un ailier du profil de Nico Williams pour concurrencer Ousmane Dembélé et Bradley Barcola. L’international espagnol a refusé les avances du PSG, et va prochainement trancher entre le FC Barcelone et l’Athletic Bilbao. Du côté parisien, les pistes Jadon Sancho et Kingsley Coman sont étudiées. En parallèle, le PSG scrute toujours les bonnes opportunités au poste d’avant-centre, un secteur de jeu où Luis Enrique dispose de deux solutions avec Randal Kolo Muani et Gonçalo Ramos.

PSG : Osimhen viré, Naples l'envoie à Paris https://t.co/R1ekRLl2Re — Foot01.com (@Foot01_com) August 11, 2024

Ce n’est pas un secret, Luis Campos aimerait faire venir Victor Osimhen pour occuper ce rôle de numéro neuf, un joueur qu’il a déjà recruté par le passé lorsqu’il était à Lille. Luis Enrique n’est pas un grand fan de l’attaquant nigérian de Naples, mais le PSG continue de suivre l’évolution de ce dossier avec la plus grande attention. Tandis que le club napolitain réclame le paiement de la clause libératoire de Victor Osimhen soit 130 ME, le Paris SG pourrait soumettre une offre ridicule à Aurelio de Laurentiis en fin de mercato selon le journaliste Paolo Condo.

Osimhen bradé au PSG en fin de mercato ?

« Osimhen est un dossier piège pour Naples. A moins d'une offre soudaine, c'est un dossier qui se conclura dans les derniers jours du mercato lorsque le PSG ira dire à Naples : "voulez-vous 30-40 millions ?". À ce moment-là, Naples devra faire un raisonnement très froid et prendre la meilleure décision. On ne peut pas vendre Osimhen pour un montant aussi bas. A mon avis, les 100 voire les 80 ME rêvés n'arriveront pas, mais une proposition bien inférieure arrivera » a lancé le journaliste sur le plateau de Sky Sport 24 avant de poursuivre.

« Naples doit donc réfléchir en ce moment, je suis sûr qu'il le fait déjà, à un changement de stratégie. Hier, Conte a dit quelque chose de très important : que Naples sans coupe d'Europe n'est pas attrayant. C'est quelque chose à considérer. A la place des dirigeants de Naples, j’aurais essayé de mettre en place des échanges avec le PSG pour recruter certains de leurs joueurs » a conclu le journaliste, pour qui Nasser Al-Khelaïfi et Luis Campos pourraient profiter de la situation de blocage total dans le dossier Victor Osimhen pour récupérer l’international nigérian à prix cassé en fin de mercato. Naples doit vendre son buteur, et pourrait être contraint de le céder pour une somme dérisoire fin août. Une aubaine pour le PSG, qui pourrait bien réaliser le très gros coup du mercato dans les semaines à venir avec Victor Osimhen.