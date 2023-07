4 joueurs contre Mbappé, le PSG écoute le Barça

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

L'avenir de Kylian Mbappé fait toujours autant parler au PSG. Le champion du monde 2018 est plus que jamais sur le départ et beaucoup de clubs poussent pour le recruter.

Le PSG vit un énième feuilleton Kylian Mbappé cet été. Cette fois-ci, le point de non-retour semble bel et bien avoir été franchi. Le champion du monde a été privé de tournée en Asie et se dirige vers la sortie. Beaucoup de clubs sont intéressés par son profil. C'est le cas bien évidemment du Real Madrid, qui mène la danse et qui a les faveurs du joueur de 24 ans. Ensuite, la Premier League, avec Manchester United ou encore Chelsea est intéressée. L'Arabie saoudite également, avec une offre déjà faite de 300 millions d'euros au PSG et un salaire de 700 millions qui attend Mbappé pour une saison. Mais attention aussi au FC Barcelone, qui est entré en contacts avec le PSG ces dernières heures.

Le Barça veut y croire

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Kylian Mbappé (@k.mbappe)

Selon les informations de Sport, le Barça n'a pas les fonds pour enrôler Kylian Mbappé avec un transfert sec, sachant que le PSG veut plus de 150 millions d'euros pour lâcher son crack. Mais pour faire baisser la note, les Catalans sont prêts à envoyer des joueurs en échange. Le média rajoute que quatre joueurs plaisent beaucoup au PSG comme monnaie d'échange : Frenkie De Jong, Ousmane Dembélé, Jules Koundé et Gavi. Concernant le dernier cité, ce serait une demande spéciale de Luis Enrique, fan de son profil et qui l'a déjà eu sous ses ordres avec la sélection espagnole. Malgré cette possible proposition d'échange, difficile de croire que Kylian Mbappé trahisse ainsi le Real Madrid en décidant de signer chez l'ennemi, après tant d'années de négociations avec les Merengue. En tout cas, tout pourrait se décanter début août pour Kylian Mbappé, alors que le Français touchera sa prime de fidélité à ce moment-là et sera certainement plus libre dans sa tête.