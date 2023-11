222 millions et blessé, Neymar ridiculise le PSG

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

L’aventure de Neymar au PSG a été plombée par les blessures tout au long des six années passées par le Brésilien dans la capitale. Mais toute cette malchance n’est malheureusement pas le fruit du hasard.

Durant l’intégralité de son passage au Paris Saint-Germain, Neymar a disputé moins de la moitié des matchs de son équipe. La faute à des blessures à répétition… qui ne sont malheureusement pas le fruit du hasard pour l’international brésilien, dont l’hygiène de vie a sans cesse été critiquée durant ses six années dans la capitale française. Au-delà de ce point important, une véritable bombe est révélée ce mercredi par L’Equipe. Après avoir recoupé des sources espagnoles pour vérifier l’information, le quotidien national dévoile que Neymar souffrait déjà d’une fracture de fatigue au cinquième métatarsien du pied droit… avant même sa signature au PSG pour 220 millions d’euros, soit le transfert le plus cher de l’histoire du football mondial.

Médecin du club à l’époque et désormais en poste au Stade Rennais, Eric Rolland a été contacté mais doit « respecter le secret médical ». Chez les supporters, la consternation est immense : comment le Qatar a-t-il pu valider un transfert aussi pharaonique pour un joueur blessé ? La question se pose sérieusement. Un ancien médecin de l’Equipe de France, interrogé par L’Equipe, s’exprime sur le sujet. « Les facteurs pour expliquer les blessures à répétition de Neymar sont multiples. Il y a sa morphologie, sa constitution physique. Son style de jeu, fait de dribbles, d'appuis très dynamiques, constitue aussi une explication. Ensuite, quand on regarde bien ses blessures au cinquième métatarsien, elles sont traumatiques » fait savoir ce médecin, avant de poursuivre.

Un ancien médecin de l'Equipe de France défend le PSG

« Les deux fois, il s'est blessé après des duels qui l'ont déséquilibré dans ses appuis. Il n'a pas enchaîné les pépins musculaires, donc avancer que ces blessures sont liées à son hygiène de vie n'est ni juste ni exact » tente-t-il de tempérer pour défendre le choix du PSG de signer Neymar malgré cette blessure en 2017. « Il aurait peut-être fallu l'opérer au moment de sa signature. Mais parfois ces fractures de fatigue n'empirent pas et ne nécessitent pas d'intervention » poursuit cet ancien médecin de l’Equipe de France. Quoi qu’il en soit, au vu du fiasco de son aventure parisienne et de ses blessures répétitives au niveau des chevilles, l’information va faire bondir les supporters et les observateurs du Paris Saint-Germain. Car le Qatar a pris un risque démesuré en payant 220 millions d’euros pour un joueur blessé et la suite de l’histoire désormais terminée est connue. Et elle n’est pas heureuse, ni pour le PSG, ni pour la star du foot brésilien.