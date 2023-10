22 millions pour recruter une nouvelle star, le PSG cartonne

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Le PSG jouera dimanche à 13h à Brest. Une programmation horaire qui peut étonner, mais qui est justifiée par l'énorme intérêt suscité par Kang-In Lee en Asie. La Corée du Sud est folle du joueur recruté par Paris.

Exit les drapeaux argentins qui avaient envahi le Parc des Princes depuis que Lionel Messi jouait au PSG, au point même que les « vrais » supporters parisiens n’en pouvaient plus. Désormais, ce sont de plus discrets fans coréens qui ont fait du stade de la capitale un point de passage obligatoire lorsqu’ils séjournent en France, l’ouragan Kang-In Lee étant passé par là. Et ce dimanche, en programmant le match Brest-Paris à 13 heures, la Ligue de Football Professionnel fait un beau cadeau aux supporters de l’international coréen de 22 ans.

En effet, tandis qu’en France, on attaquera le poulet-frites dominical, du côté de Séoul, il sera 21 heures, le prime time pour SBS, la chaine qui diffuse la Ligue 1. Et comme en plus, celui qui a signé au Paris Saint-Germain pour 22 millions d’euros vient de marquer son premier but en Ligue des champions, c’était contre Milan, la folie Kang-In Lee pourrait s’accroître.

On le sait, dans les boutiques physiques et en ligne du PSG, les maillots de l’ancien joueur de Majorque se vendent presque autant que ceux de Kylian Mbappé, rien que ça. Mais celui qui est connu en Corée du Sud depuis qu’il a l’âge de 10 ans, il avait été révélé dans un jeu télévisuel, vise encore plus haut sous le maillot du Paris Saint-Germain, la passion de la Corée du Sud étant colossale, même si Kang-In Lee est encore derrière Son Heung-Min, la star de Tottenham.

Mais le Paris Saint-Germain a une image mondiale largement supérieure aux Spurs, et un journaliste coréen cité par Le Parisien confirme que tout est en place pour faire de Kang-In Lee le numéro 1. « Il est un peu considéré comme l’enfant du pays qu’ils ont vu grandir. Il est très apprécié des adolescents et des femmes de plus de 50 ans qui le voient comme leur fils. C’est une grosse star. Quand un joueur sud-coréen arrive à Paris, pour eux, c’est un événement et ils veulent marquer le coup en achetant un maillot », prévient Jou Moon dans le quotidien francilien. De quoi confirmer que Luis Campos et Nasser Al-Khelaifi n'ont pas dépensé 22 millions d'euros pour rien au dernier marché des transferts.