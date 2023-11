200ME pour Zaïre-Emery, le PSG dit non

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Encore buteur vendredi soir contre Montpellier au Parc des Princes, Warren Zaïre-Emery est un phénomène qui s’impose comme un titulaire indiscutable aux yeux de Luis Enrique à seulement 17 ans au PSG.

Jeudi prochain, Warren Zaïre-Emery devrait connaitre sa première convocation en Equipe de France. En effet, il n’y a désormais plus aucun doute sur le fait que Didier Deschamps va céder à la tentation en sélectionnant le milieu de terrain de 17 ans, d’autant qu’Aurélien Tchouaméni est forfait. Il faut dire que « WZE » enchaine les prestations de haute volée depuis le début de la saison, aussi bien en Ligue des Champions qu’en Ligue 1. Présent au Parc des Princes il y a deux semaines pour assister au choc européen entre le Paris Saint-Germain et l’AC Milan, Didier Deschamps a apprécié la prestation livrée par Warren Zaïre-Emery, lequel a ensuite confirmé en marquant face à Brest puis contre Montpellier en championnat.

Zaïre-Emery est intransférable pour le PSG

Tout proche de prolonger en faveur de son club formateur, le milieu de terrain à tout faire du PSG attire logiquement les convoitises. Manchester City ou encore le Borussia Dortmund surveillent sa situation mais aux yeux de Nasser Al-Khelaïfi, le n°33 du club de la capitale est tout simplement invendable. Interrogé par L’Equipe, un acteur influent du marché des transferts confirme que même en cas de proposition supérieure à 200 millions d’euros, le Paris Saint-Germain refusera de vendre son crack.

« Aujourd'hui, déterminer la valeur de ce type de profil est très compliqué car, cela ne se fait pas ici à la machine à café mais c'est le marché qui le fera entre un acheteur et vendeur. Partant de ce principe, et alors que l'on sait que, Paris, même à 200 ME, ne le vendra pas, parce qu'au-delà de sa valeur sportive, symboliquement, c'est impossible, Zaïre-Emery n'a pas de prix » explique au quotidien national un ancien directeur sportif d’un club du top 10 européen avant de poursuivre.

La valeur marchande de Zaïre-Emery a déjà explosé

« On le sait tous, un 2006 qui joue, qui est capable d'être décisif en L1 ou en C1, ça a une valeur énorme. Et on sait avec l'émergence du marché saoudien et les sommes folles hors marché déboursées par Chelsea pour Caicedo ou Enzo Fernandez que celle de Zaïre-Emery pourrait atteindre des montants incroyables mais ce ne serait pas un prix qui correspondrait à sa vraie valeur » poursuit ce spécialiste du mercato. Aux yeux de l’état-major du PSG, Warren Zaïre-Emery n’a tout simplement pas de prix. Un joueur aussi fort, si attaché au club et formé à Paris est tout simplement invendable. Cela tombe bien, un accord pour sa prolongation au-delà de juin 2025 est sur le point d’être signé. De quoi envisager l’avenir sereinement avec Zaïre-Emery pour le PSG.