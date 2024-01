130 sièges cassés par les Ultras du PSG, Paris paiera la facture

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Tout s'est très bien passé dimanche soir lors du match de Coupe de France entre Revel et le PSG joué dans le stade de Castres. Enfin presque.

La fête a été belle, même si sportivement le club amateur de Revel a été balayé 9-0 par le Paris Saint-Germain. Cependant, pour les dirigeants de Castres, qui avait prêté leur stade à cette occasion, il y a eu une grosse gueule de bois lundi au moment de venir voir dans quel état était le stade. Car dans un premier temps, une partie de la pelouse synthétique situé devant le parcage où étaient installés plusieurs centaines de supporters du PSG a été brulé par un engin pyrotechnique. Mais les deux « coupables » avaient été identifiés dès dimanche soir, et ils ont même été condamnés un an et huit mois d'interdiction de stade en comparution immédiate, précise la presse locale. Mais lundi, et accompagné d’un huissier, les responsables castrais ont constaté que 130 sièges en plastique de cette même tribune étaient cassés ou arrachés. Et comme le club de rugby local reçoit le club géorgien du Black Lion samedi en coupe d’Europe, il y a évidemment nécessité à tout faire réparer.

Le PSG paiera l'addition pour les dégâts

Cependant, cela a un coût, et Castres souhaite que ce soit Revel qui prenne la responsabilité de tout cela et envoie la facture totale au Paris Saint-Germain. Pas de quoi mettre en danger les comptes du club de la capitale, puisque Rugbyrama évoque un montant total de 4.000 euros pour tout remettre en état dans la tribune abimée par les Ultras du PSG. Du côté de Revel, qui a également fait intervenir un huissier, on a fait savoir qu’un accord avait déjà été négocié avec le Paris Saint-Germain, mais que forcément tout cela gâchait un peu la fête. « Cela me déprime. Moi, je suis un footeux qui aime le rugby, je viens chaque fois que je peux voir le Castres Olympique, tout se passe toujours bien. Il n’y a vraiment qu’au foot qu’on voit ça… », a reconnu, dans La Dépêche, Didier Roques, qui a reçu des mains de Nasser Al-Khelaifi avant le match un maillot du PSG dédicacé par les joueurs du club de la capitale. A noter par ailleurs que six voitures de spectateurs présents au match ont été dégradés, mais que ce sont cette fois des locaux qui ont vandalisé les véhicules. Comme quoi…