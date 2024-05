120 millions, 90 millions, le délirant mercato du PSG est lancé

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

A la recherche d’un ailier virevoltant pour compenser le départ de Kylian Mbappé au Real Madrid, le PSG a coché le nom de Luis Diaz. Liverpool réclame 90 millions d’euros pour céder son international colombien.

Dans le secteur offensif, la priorité du Paris Saint-Germain n’est pas de recruter un avant-centre. En effet, Luis Enrique compte sur Randal Kolo Muani ainsi que sur Gonçalo Ramos et pour l’heure, le PSG n’a pas prévu de bouger sur un numéro neuf malgré les rumeurs insistantes qui lient le club parisien à Victor Osimhen. En revanche, Luis Enrique souhaite ardemment le recrutement d’un ailier afin de concurrencer Bradley Barcola et Ousmane Dembélé. Khvicha Kvaratskhelia est l’une des cibles privilégiées par le board parisien, mais l’international géorgien est estimé à près de 120 millions d’euros par Naples, une fortune.

Face à de telles exigences, le PSG regarde ailleurs et à en croire les informations de Liverpool World, la piste Luis Diaz pourrait reprendre de l’épaisseur dans les semaines à venir. Et pour cause, l’ailier colombien de Liverpool pourrait être moins cher que Khvicha Kvaratskhelia puisque le média spécialisé dans l’actualité des Reds indique que le club de Premier League a fixé le prix de Luis Diaz à 90 millions d’euros. Une somme colossale bien sûr, mais qui demeure moins importante que le prix fixé par Naples pour son ailier géorgien de 23 ans. La question est maintenant de savoir quel joueur est le plus compatible au jeu prôné par Luis Enrique aux yeux de la direction parisienne et du coach espagnol.

Luis Diaz plutôt que Kvaratskhelia au PSG ?

L’ancien entraîneur de Barcelone semble avoir une légère préférence pour Kvaratskhelia, mais le prix attractif de Luis Diaz est susceptible de tout remettre en cause. Un autre point sera important, à savoir la volonté des joueurs concernés de rejoindre le PSG. A en croire les derniers échos, Khvicha Kvaratskhelia était plutôt ouvert à l’idée de rejoindre la capitale française. En est-il de même pour Luis Diaz ? C’est encore le flou à ce sujet. Quoi qu’il en soit, Paris a l’intention de frapper fort sur le marché des transferts à ce poste d’ailier afin de remplacer Kylian Mbappé et à n’en pas douter, le Qatar saura mettre l’argent nécessaire pour combler les exigences de Luis Enrique.