120 ME pour Bruno Guimaraes, le PSG face à deux monstres

Par Corentin Facy

Bruno Guimaraes, qui dispose d’une clause libératoire avoisinant les 116 millions d’euros, fait l’objet d’une rude bataille entre Manchester City, Arsenal… et le PSG, qui reste à l’affût dans ce dossier.

A la recherche d’un milieu défensif au profil créatif dans l’optique du mercato estival, le Paris Saint-Germain a identifié Bruno Guimaraes comme un potentiel renfort. L’ancien milieu de terrain de l’Olympique Lyonnais coche toutes les cases et son profil a d’ores et déjà été validé par Luis Campos ainsi que par Luis Enrique. Mais pour rafler la mise et recruter la star de Newcastle, il va falloir se montrer patient et surtout très convaincant. En effet, The Sun fait un point sur ce dossier en ce milieu de semaine et confirme que le PSG est toujours très chaud pour recruter Bruno Guimaraes. Le joueur est très désiré par le board parisien, à tel point que le Qatar semble disposé à faire sauter la clause de Bruno Guimaraes, estimée à près de 120 millions d’euros.

Le problème réside plutôt dans la concurrence colossale à laquelle le PSG doit faire face pour recruter l’international brésilien. Les meilleurs clubs de Premier League, qui observent l’ancien Lyonnais avec attention depuis sa venue chez les Magies, sont également sur les rangs. C’est notamment le cas de Manchester City ainsi que de son dauphin Arsenal, tous les deux sous le charme de Bruno Guimaraes et qui rêvent eux aussi de rafler la mise en recrutant « BG ». Le Paris SG offrira sans doute davantage de garanties de temps de jeu à Bruno Guimaraes que Manchester City et Arsenal, mais les deux clubs anglais ont un atout sur lequel le champion de France ne peut pas lutter… la Premier League.

L’opération sera difficile à boucler pour Paris, car l’attractivité du championnat anglais a peu d’équivalents, notamment pour des joueurs qui évoluent déjà Outre-Manche. Mais tant que le PSG a ne serait-ce qu’une petite chance de rafler la mise, Luis Campos continuera de faire le forcing pour essayer de convaincre le milieu de terrain brésilien de 26 ans.