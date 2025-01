12 millions et un incroyable pourcentage, le PSG reçoit l'offre inespérée

Dans : PSG.

Le PSG doit vendre ou rappeler l’un de ses joueurs prêtés pour valider le départ de Milan Skriniar à Fenerbahçe et ce devrait être le cas très vite puisque Luis Campos a reçu une offre en or pour un transfert de Cher Ndour.

Actuellement prêté au Besiktas, Cher Ndour ne devrait pas finir la saison en Turquie. Malgré un statut d’éternel espoir qui a encore tout à prouver au plus haut niveau, l’international espoirs italien a une très belle cote sur le marché des transferts et notamment en Série A, où l’on connait le potentiel du joueur. Le Paris Saint-Germain peut s’en frotter les mains car contre toute attente, les dirigeants du club francilien devraient réussir à boucler une belle vente de Cher Ndour lors de ce mois de janvier. En effet, Foot Mercato révèle que le Torino a envoyé une offre qui ne devrait pas avoir de mal à convaincre les dirigeants parisiens de leur céder l’ancien joueur de Braga.

Pour s’attacher les services de Cher Ndour, le club turinois propose 12 millions d’euros hors bonus et un énorme pourcentage de 40% à la revente. Une offre en or que le Paris Saint-Germain n’a aucun intérêt à refuser pour un joueur qui n’est jamais entré dans les plans des différents entraîneurs dans la capitale française et qui n’a pas non plus tapé dans l’oeil de Luis Enrique à l’intersaison. Ce dossier a désormais de grandes chances d’aboutir même si plusieurs détails doivent encore être finalisés. Une nouvelle qui va être accueillie avec beaucoup de soulagement à Fenerbahçe, où l’on attend toujours que le PSG vende ou rappelle l’un de ses joueurs prêtés pour que celui de Milan Skriniar en Turquie soit finalisé. Cela devrait donc être le cas d’ici la date limite du mercato le 3 février prochain avec en prime une vente inespérée pour le champion de France en titre.