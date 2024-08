100ME ou rien, le PSG prêt à tout casser pour ce buteur

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

A la recherche d’un ou deux joueurs offensifs d’ici la fin du mercato, le PSG reste à l’affût d’une belle opportunité au poste d’avant-centre. Viktor Gyökeres fait partie des joueurs ciblés par le club parisien.

Enorme la saison dernière avec 43 buts et 15 passes décisives sous les couleurs du Sporting Portugal, Viktor Gyökeres est un joueur régulièrement associé au Paris Saint-Germain depuis le début du mercato. Il faut dire que le club de la capitale n’a toujours pas compensé le départ de Kylian Mbappé, et si la priorité absolue de Luis Enrique est de recruter un ailier, le PSG ne s’interdit pas non plus de foncer sur un avant-centre en cas de belle opportunité. Ce vendredi, le Paris Saint-Germain a perdu Gonçalo Ramos, ce qui renforce l’idée que la signature d’un buteur est possible.

A ce poste, le profil de Viktor Gyökeres semble idéal et ce n’est d’ailleurs pas un hasard si l’international suédois (20 sélections) a d’ores et déjà été associé au PSG ces derniers mois. Le natif de Stockholm est toujours dans les radars de Luis Campos et de Nasser Al-Khelaïfi selon le compte insider PSG Inside Actu, mais les négociations avec le Sporting Portugal s’annoncent pour le moins complexes. Et pour cause, l’informateur parisien nous apprend que le club portugais n’a aucunement l’intention de négocier le transfert de son attaquant vedette, sous contrat jusqu’en juin 2028.

La piste Gyökeres toujours sur la table

Autrement dit, si le Paris Saint-Germain souhaite s’attacher les services de Viktor Gyökeres, il sera dans l’obligation de lever la clause libératoire de ce dernier, laquelle s’élève à 100 ME. « Paris cherche bien un attaquant, il se peut qu'à la fin, le club ne trouve personne, mais jusqu'à la dernière minute, Paris cherchera un buteur. Pour preuve, Naples a bien confirmé fin Juillet des discutions pour Osimhen, cela veut tout dire » a par ailleurs ajouté le compte spécialisé, persuadé que des tractations ont actuellement lieu pour le recrutement d’un avant-centre et cela même si cette tendance a récemment été démentie.

En interne, on affirme que la confiance en Randal Kolo Muani est totale afin de compenser l’indisponibilité de Gonçalo Ramos. Dans les faits, le recrutement d’un joueur à ce poste soulagerait tout le monde… sauf les finances du club parisien. Là encore, la question des départs sera cruciale pour connaître la marge de manœuvre du PSG mais jusqu’au bout, il faudra en tout cas surveiller cette piste Gyökeres.