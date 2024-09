100 ME, le PSG craque pour le remplaçant de Mbappé

Dans : PSG.

Le Paris Saint-Germain n’a pas numériquement compensé le départ de Kylian Mbappé au mercato d’été et a vu Gonçalo Ramos se blesser plusieurs mois. Le club de la capitale a néanmoins déjà ciblé le profil d’un attaquant pour l’été prochain.

Le Paris Saint-Germain a perdu ses premiers points de la saison en championnat après son match nul sur la pelouse du Stade de Reims ce samedi soir (1-1). Dans ce match, c’est Désiré Doué qui a été aligné à la pointe de l’attaque suite aux absences de Gonçalo Ramos et Marco Asensio. Si le club de la capitale a fait le choix de ne pas remplacer numériquement le départ de Kylian Mbappé, la donne est différente pour les prochains mois. Comme le rapporte PSG Inside Actu, le demi-finaliste de la dernière édition de la Ligue des Champions a fait de Viktor Gyökeres sa piste prioritaire pour le mercato estival 2025 et se tient prêt à lever le montant de sa clause libératoire de 100 ME. Cela malgré l’intérêt de plusieurs formations de Premier League dont Tottenham, qui est très chaud sur ce dossier malgré le recrutement de l’avant-centre Dominic Solanke pour un montant de 65 millions d’euros en provenance de Bournemouth ces dernières semaines.

Le PSG prêt à passer à l’action pour Gyökeres

Le PSG est disposé à payer la clause libératoire de 𝐕𝐢𝐤𝐭𝐨𝐫 𝐆𝐲𝐨̈𝐤𝐞𝐫𝐞𝐬 🇸🇪 pour le mercato d'été 2025. Je vous l'avais annoncé que Paris était sur ses traces lors du dernier mercato.



L’attaquant suédois de 26 ans, qui réalise un début de saison tonitruant sur les bases de la saison dernière (huit buts et une passe décisive en cinq matchs de championnat portugais), a brillé très récemment en Ligue des Champions en marquant contre le LOSC lors de la première journée du nouveau format. Sous contrat jusqu’en 2028, l’ancien de Brighton et Coventry a inscrit 52 buts et délivré 18 passes décisives en 57 apparitions toutes compétitions confondues avec le Sporting Portugal et ne cesse d’affoler les compteurs, faisant tourner la tête des plus grands clubs européens. Après avoir finalement décidé de ne pas s’intéresser à Victor Osimhen qui a pourtant été lié avec le PSG pendant une bonne partie de l’été, Luis Campos est déjà au travail pour l’achat d’un attaquant de pointe et désormais, c’est Gyökeres qui est apprécié en interne. La concurrence promet d’être féroce et ce sera au Paris Saint-Germain de trouver les arguments pour l’attirer dans ses filets.