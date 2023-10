Zéro QI foot et détesté dans le vestiaire, Riolo détruit Rayan Cherki

Dans : OL.

Par Guillaume Conte

L'OL est au plus mal et personne ne semble capable de sauver le club rhodanien des bas-fonds de la Ligue 1 à l'heure actuelle. Et il ne faut pas compter sur Rayan Cherki pour Daniel Riolo, qui détruit littéralement le grand espoir de l'OL.

Retenu avec l’équipe de France espoirs de Thierry Henry, Rayan Cherki va très certainement prendre une très grande bouffée d’air lors de ces matchs internationaux, comme ce fut le cas en septembre. Car avec l’Olympique Lyonnais, la pilule est difficile à avaler avec un classement terrible dans la zone rouge, des performances collectives très inquiétantes, et un rendement personnel insuffisant. Pire, il a perdu sa place de titulaire avec Fabio Grosso, qui a essayé avec ou sans lui, sans plus de résultat dans un sens comme dans l’autre. Pendant longtemps, Peter Bosz a eu beaucoup de mal à lui donner du temps de jeu. Laurent Blanc lui a fait confiance, sans plus de résultat. Et désormais, le nouvel entraineur de l’OL le met à l’écart. Ce n’est pas anodin pour Daniel Riolo, qui défonce gaiement le Franco-Algérien, coupable selon lui d’avoir d’énormes lacunes niveau compréhension du jeu et de la tactique, et de ne pas être vraiment apprécié dans le groupe non plus pour ne rien arranger.

Grosso, Blanc et Bosz, ils ont tous un problème avec Cherki

« Grosso qui se passe de Cherki. Il fait exactement ce qu’ont fait les autres. Les autres étaient emmerdés de la même façon. Blanc a été d’abord très embêté. Il l’a fait jouer car il y avait la valorisation du joueur, il fallait peut-être le vendre et donc le poussait un peu. Mais Blanc avait beaucoup de mal avec Cherki. Et moi, ce que j’entends sur lui de ceux qui l’ont fait jouer et qui jouent avec, c’est qu’il ne comprend pas le foot. D’un point de vue collectif, il ne comprend. S’il faisait du futsal ou un Five, il n’y a pas de problème, ce serait une vedette. Mais le football à 11, il a du mal, il ne comprend pas le jeu collectif, les placements. La façon d’attaquer, de défendre, c’est le retour que j’entends depuis très longtemps à ce sujet, c’est qu’il à un déficit dans sa formation de côté-là. On l’a laissé tout faire comme le roitelet, parce qu’il avait du ballon. Mais les entraineurs sont très emmerdés avec lui. Après dans le groupe, c’est compliqué. C’est compliqué, les joueurs ne le kiffent pas tous, loin de là », a livré le polémiste de RMC, pour qui Rayan Cherki est un vrai problème pour l'OL.