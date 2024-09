Zaha à l’OL, terrible révélation sur sa signature

Dans : OL.

Dans la dernière ligne droite du mercato, l’OL a surpris tout le monde cet été en signant Wilfried Zaha en prêt en provenance de Galatasaray. Mais les premiers pas de l’international ivoirien sont compliqués.

Son nom est clinquant, son passé en Premier League est glorieux et en toute logique, les grands débuts de Wilfried Zaha sont attendus avec impatience à l’Olympique Lyonnais. Les supporters trépignent à l’idée de voir évoluer l’ancien buteur de Crystal Palace au côté d’Alexandre Lacazette. Son sens du but ne serait pas de trop pour l’OL actuellement tant le club rhodanien a manqué d’efficacité lors de ses deux derniers matchs face à Lens mais surtout contre l’OM à domicile en jouant tout le match à onze contre dix. Ce jeudi, Lyon débute sa campagne d’Europa League et pour la première fois de la saison, Zaha est dans le groupe retenu par Pierre Sage même s'il sera trop juste pour démarrer ce match face à l’Olympiakos. Cette compétition pourrait être celle qui va permettre à Pierre Sage de relancer petit à petit son buteur de 31 ans afin de le remettre en forme.

Zaha à l'OL, avant tout une histoire d'argent ?

En Turquie ces derniers jours, quelques rumeurs ont cependant fait état d'un Wilfried Zaha blasé et pas vraiment heureux d’avoir atterri à l’OL dans le money-time du mercato. Une tendance confirmée par Pete Sharland, journaliste à la rédaction britannique d’Eurosport, qui explique que si Wilfried Zaha a signé à Lyon plutôt que de revenir en Angleterre cet été, c’est avant tout pour des raisons financières. « La principale raison, ce sont les impôts. Au Royaume-Uni, une loi stipule que si vous partez travailler dans un autre pays et que vous revenez dans les cinq ans, vous pouvez être imposé dans les deux pays si vous percevez des revenus en dehors du Royaume-Uni, ce qui aurait été le cas de Zaha » a lancé le spécialiste du football anglais.

Sur le déclin, mais un buteur hors-normes

Une déclaration qui devrait irriter à l’OL, même si les fans du club rhodanien ont récupéré un joueur au-dessus du lot selon le journaliste britannique, ce qui peut les consoler. « Zaha a toujours été l'un des meilleurs joueurs en dehors des grands clubs anglais. Mais en même temps, il est clair qu'il travaille moins sans le ballon avec l'âge et je pense qu'il a été un peu dépassé par la façon dont le jeu a changé en Angleterre » conclut Pete Sharland, pour qui Wilfried Zaha est un peu sur le déclin, mais reste un attaquant de classe mondiale. A 31 ans, sera-t-il capable de briller en Ligue 1 ? La question se pose et dans la capitale des Gaules, on attend la réponse avec impatience et on guettera potentiellement les premières minutes de Zaha sous le maillot de l'OL ce jeudi en cas d'entrée de l'Ivoirien face à l'Olympiakos.