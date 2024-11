Vente à 275 ME, le gros coup financier de John Textor

Dans : OL.

En proie à de très grosses difficultés financières avec l’Olympique Lyonnais, John Textor cherche à vendre ses parts à Crystal Palace. Un montant important est arrivé sur la table ces dernières heures.

L’Olympique Lyonnais a un besoin urgent de liquidités. Le club rhodanien, qui fait partie de la structure Eagle qui possède une dette de 500 millions d’euros, a vu la DNCG prononcer une relégation administrative à titre conservatoire en fin de saison à son encontre. John Textor, propriétaire du club via Eagle Football Holdings, est dans l’urgence. En revanche, l’homme d’affaires américain, qui a clairement fait comprendre qu’il souhaitait vendre ses 45% de parts qu’il détient à Crystal Palace, est peut-être sur le point d’obtenir une bonne nouvelle. Celui qui est désormais impliqué dans le projet d’une autre formation de Premier League, même si cela ne devrait pas être Everton, a reçu une offre colossale pour vendre ses actions. Comme il l’avait lui-même affirmé en conférence de presse, son but est de vendre le plus rapidement possible, et trois candidats crédibles se sont proposés. L’un d’entre eux a désormais un temps d’avance.

Textor sur le point de vendre ses parts à Crystal Palace

Selon les informations rapportées par le Daily Mail ces dernières heures, Sportsbank, un groupe d’investisseurs implanté en Amérique du Nord, en Proche-Orient et en Europe, est prêt à faire une offre de 275 millions d’euros pour racheter les actions de Textor au sein des pensionnaires de Selhurst Park. Si l’accord est conclu entre les deux parties, Crystal Palace, qui connaît un début de saison compliqué sportivement en Premier League, sera ainsi valorisé à plus de 500 millions d’euros. Textor, pour le moment, a confirmé que les Eagles ne rentrent plus dans sa stratégie de développement. Il possède l’OL, Molenbeek et Botafogo, et souhaite désormais axer ses occupations en Angleterre. A la fin du mercato, l’Américain avait envoyé Orel Mangala en prêt chez les Toffees, tandis qu’un autre lyonnais, Ernest Nuamah, est toujours dans le viseur d'Everton, qu'il a longtemps courtisé, cet hiver.