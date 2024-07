Une énorme surprise dans le dossier Cherki, le PSG concerné

Dans : OL.

Par Guillaume Conte

Rayan Cherki au Borussia Dortmund, c'est loin d'être fait que le club allemand n'est pas pressé. Le PSG revient à l'assaut et espère convaincre Nasser Al-Khelaïfi de faire un effort pour récupérer le meneur de jeu de l'OL.

Sur le départ à l’Olympique Lyonnais, Rayan Cherki est actuellement sur deux fronts différents. Il se prépare à disputer les Jeux Olympiques avec l’équipe de France, lui qui a eu du mal à accrocher la liste de Thierry Henry. Il doit aussi suivre sa carrière personnelle, lui qui a encore un an de contrat avec Lyon mais ne va pas accepter la proposition de prolongation de contrat revue à la baisse de la part de John Textor. Sa vente ne fait guère de doute mais encore faut-il arriver à finaliser ce transfert. Car ces derniers jours, c’est le Borussia Dortmund qui tenait la corde pour récupérer le meneur de jeu, en raison d’une offre de 15 millions d’euros qui donnait satisfaction à l’OL.

De son côté, le Franco-Algérien se voyait offrir un contrat longue durée, une possibilité d’aller chercher du temps de jeu si son niveau le permettait, et celle aussi de quitter la Ruhr en cas d’explosion de sa carrière. Une arrivée en Allemagne bien bichonnée. Mais absolument rien n’est figé. Sky Deutschland donne même un gros coup de frein en expliquant que les contacts sont à un stade embryonnaire. Dortmund est d’accord sur les grandes lignes, mais n’est pas rentré dans les détails, et c’est pour le moment plus le jeu des intermédiaires que de l’offre ferme pour recruter Rayan Cherki. Le joueur lyonnais se pose ainsi des questions devant le manque d’envie d’aller plus loin de la part du vice-champion d’Europe, qui n’accélère pas vraiment.

Les "Luis" du PSG sont sous le charme

Résultat, selon Todo Fichajes ce dimanche, le PSG, dont Luis Campos et Luis Enrique sont fans du joueur, va repartir à l’assaut de ce dossier. Cela alors même que Nasser Al-Khelaïfi n’est pas du tout chaud à l’idée de négocier avec le clan Mbappé, dont la mère gère les intérêts de Cherki. Néanmoins, le fait que Paris soit toujours sur les rangs démontre que l’espoir de récupérer une pépite de la Ligue 1 à prix réduit séduit toujours autant le champion de France, qui se verrait bien renouveler l’opération de l’an dernier avec Bradley Barcola.