Un fiasco comme jamais à l’OL, c’est le choc

Par Guillaume Conte

L'équipe féminine de l'Olympique Lyonnais, qui passe ces dernières années des cartons à ses adversaires, a été humilié sur sa pelouse par Arsenal en Ligue des Champions (1-5). Une vraie claque.

Habitué à marcher sur ses adversaires en France comme en Europe, l’Olympique Lyonnais s’est pris une claque monumentale face à Arsenal en Ligue des Champions, ce mercredi soir au Groupama Stadium. L’équipe féminine de Jean-Michel Aulas a concédé un revers 5-1 face à Arsenal dans une phase de poule où rien n’est perdu, même si cela douche clairement l’ambiance à l’OL. Malgré la présence de taulières comme Amandine Henry, Eugénie Le Sommer ou Wendy Renard, rien n’a fonctionné et c’est pour une fois Lyon qui s’est fait marcher dessus du début à la fin du match. Capitaine de l’OL, Renard a plongé, coûtant notamment un coup-franc fatal et un but sur une relance ratée. Au moins, la joueuse tricolore ne cherchait pas de faux-semblant au moment d’évoquer cette défaite stupéfiante.

Wendy Renard plaide coupable

🔚 Rendez-vous la semaine prochaine à Turin où nos joueuses auront l'opportunité de réagir. 💪#OLAFC I #UWCL pic.twitter.com/WNyVx9e4eY — OL Féminin (@OLfeminin) October 19, 2022

« C’est une soirée à oublier. Il n’y a pas grand-chose à expliquer. On n’a pas réussi à jouer comme on le fait d’habitude. Il y a eu des erreurs collectives mais aussi individuelles, notamment de ma part. On n’a pas l’habitude de voir l’OL perdre de cette manière, aujourd’hui c’est arrivé. Ça fait chier mais ça fait partie du jeu. C’est une épreuve pour nous, mais un match raté ne remet pas en cause tout ce qu’on a fait jusqu’à présent. Le point positif de cette soirée, c’est que ce sont les poules et qu’on a encore nos chances pour se qualifier », a expliqué celle qui commande la défense des tenantes du titre, et n’a pas vraiment compris comment son équipe avait pu passer au travers à un tel degré. Cette défaite pour ce premier match de poule sonnera en tout cas comme un rappel pour Sonia Bompastor, qui venait de se plaindre dans les médias de l’absence de joueuses de son équipe sur le podium du Ballon d’Or.