OL : Jeffinho à Lyon, John Textor a la solution !

Dans : OL.

Par Claude Dautel

En quête d'un renfort offensif, l'Olympique Lyonnais a vu quelques portes se fermer. Mais l'OL pourrait faire signer Jeffinho, un ailier brésilien venu d'un club avec qui il sera facile de négocier puisqu'il appartient à John Textor.

Le propriétaire de l’Olympique Lyonnais le sait, il n’a pas été en mesure de convaincre Joao Gomes de signer à l’OL, l’homme d’affaires américain ayant avoué sa défaite dans ce dossier concernant le nom de Flamengo. Mais, John Textor est également aux commandes de Botafogo et cela pourrait rendre un sacré service à Lyon lors de ce mercato hivernal. En effet, Bruno Cheyrou est en quête d’un ailier, et pour l’instant rien ne se concrétise alors que la fin du marché des transferts se profile. Résultat, selon L’Equipe, c’est Jefferson Ruan Pereira dos Santos, plus connu sous le nom de Jeffinho qui pourrait venir compenser les départs de Karl Toko-Ekambi, Romain Faivre et Tetê.

Jeffinho l'atout Textor au mercato

Noite mágica 🎩

Mais um sonho de criança realizado… estreia no maraca🙏🏽⚽️ pic.twitter.com/jT9Wb1Hq0W — Jefinho (@Jefinhof06) January 27, 2023

Agé de 23 ans, l’ailier gauche brésilien évolue sous le maillot de Botafogo et cette saison, il a marqué 5 buts et délivré 7 passes décisives. Nul doute que si l’Olympique Lyonnais valide cette option, à la demande de Laurent Blanc, il sera plus facile pour Jean-Michel Aulas de convaincre les dirigeants du club qui appartient à John Textor. Reste qu’on ne pourra pas s’empêcher de penser que cela ressemble plus à une décision imposée par la fin imminente du mercato, plus qu’un vrai choix mûrement réfléchi après une longue réflexion de la cellule recrutement. Après, l'OL s'est rarement raté avec ses renforts brésiliens, alors pourquoi pas ?