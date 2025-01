Un crack poussé dehors, l'OL accepte le sacrifice

Dans : OL.

L'OL vit un mois de janvier très mouvementé. Les départs attendus sont encore nombreux et le prochain à partir pourrait être l'espoir Enzo Molebe.

A Lyon, l'incertitude est totale en ce début d'année 2025. L'OL n'y est pas du tout sur le terrain et se met déjà la pression, notamment auprès de ses fans. En interne, le club rhodanien doit plus que jamais dégraisser son effectif, sous peine d'une relégation en Ligue 2 en fin de saison. John Textor va devoir accélérer le mouvement même si les motifs d'espoir sont nombreux. Mais cela impliquera des sacrifices. Selon les dernières informations de RMC, Enzo Molebe (17 ans), grand espoir de l'Olympique Lyonnais, est sur le départ cet hiver. Et ça tombe bien pour les Gones, de nombreux clubs sont intéressés par l'attaquant lyonnais.

Molebe sur le départ dès cet hiver, l'OL valide

Molebe, qui a intégré le groupe professionnel cette saison, n'a pas les faveurs de Pierre Sage, qui n'a fait appel à lui qu'à deux reprises. Sous contrat jusqu’en juin 2027, le natif de Décines-Charpieu va sans doute se faire une raison et choisir un nouveau projet. Tout porte à croire que l'OL aimerait une vente afin de soulager ses finances. A noter que sur les réseaux sociaux, pas mal de fans et observateurs lyonnais désapprouvent un éventuel départ d'Enzo Molebe, considéré comme l'un des plus gros cracks du centre de formation des Gones et qui vient à peine de signer son premier contrat pro. Jusqu'à la fin du mois de janvier, les amoureux de l'OL vont devoir faire preuve de patience et s'attendre à pas mal de scenarii. Les Gones ont besoin d'argent et la DNCG ne fera aucun cadeau au club rhodanien. Dans le même temps, il faudra retrouver des couleurs en Ligue 1 et redorer le blason du club après l'élimination gênante en Coupe de France face à Bourgoin.