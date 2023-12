Un attaquant de Premier League prêté rapidement à l'OL ‍?

Dans : OL.

Par Adrien Barbet

Après avoir été dans l'impossibilité de dépenser comme espéré lors du mercato estival, l'Olympique Lyonnais va enfin pouvoir passer à l'action cet hiver. Un joueur de Premier League est pisté.

Grâce à une série de trois victoires consécutives en Ligue 1, Lyon est sorti de la zone relégable et peut enfin souffler. De plus, le club rhodanien a reçu le feu vert de la DNCG pour pouvoir investir au moins 50 millions d'euros sur le marché des transferts. Une aubaine pour les Gones qui vont enfin pouvoir profiter concrètement de l'argent de John Textor. Plusieurs secteurs doivent être impérativement améliorés pour l'OL. Notamment offensivement où Alexandre Lacazette semble être le seul attaquant capable de faire des différences. D'après les informations d'Ekrem Konur, journaliste spécialisé dans les transferts, Lyon s'active pour s'offrir les services de Saïd Benrahma. Le joueur de 28 ans n'est plus indiscutable à West Ham et l'OL souhaite obtenir son prêt avec une option d'achat.

Lyon prépare son offre pour Saïd Benrahma

💣💥Lyon want to sign West Ham's 28-year-old Algerian winger Saïd Benrahma on loan with a permanent option to buy.

🇩🇿 ⚪ #OL ⚒️#WHUFC pic.twitter.com/XthAPedtOm — Ekrem KONUR (@Ekremkonur) December 26, 2023

Joueur majeur des Hammers depuis plusieurs années, Saïd Benrahma a rempoté la Conference League la saison passée. Depuis le début de l'exercice 2023/2024, l'ancien ailier de l'OGC Nice n'a inscrit aucun but, pour trois passes décisives délivrées. S'il n'avait pas réussi à s'imposer en Ligue 1, l'international algérien (25 sélections) est désormais un joueur confirmé qui a spécialement brillé en Championship avec Brentford et qui a disputé plus de 100 matchs en Premier League. Lyon est prêt à tenter le coup avec Benrahma, qui est capable de faire des différences à lui tout seul et qui serait assurément une recrue de choix pour les Lyonnais. West Ham devrait probablement se laisser séduire par un départ du natif d'Aïn Témouchent (Algérie). Reste à convaincre le principal intéressé de revenir en France, à l'OL. Sa participation ou non à la CAN sera également un élément important dans les discussions.