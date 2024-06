Un Arsenal-OL de gala avant la reprise de la Ligue 1 ‍?

L'Olympique Lyonnais peaufine son programme de préparation estivale, et l'OL pourrait s'offrir un dernier galop d'entraînement de très haut niveau avant le début de la saison de Ligue 1.

Les supporters de l'Olympique Lyonnais auront probablement un voyage à faire à Londres cet été, et ce ne sera pas pour faire du tourisme. En effet, Le Progrès révèle que dans le cadre de sa préparation estivale, et sur invitation d'Arsenal, l'équipe de Pierre Sage devrait affronter les Gunners dans le cadre de l'Emirates Cup, tournoi amical organisé chaque année. Même si rien n'est officiel, le média lyonnais précise que Lyon va jouer le dimanche 11 août contre le vice-champion d'Angleterre son dernier match avant la reprise de la Ligue 1, le week-end suivant en déplacement à Rennes. Ce n'est pas la première fois que l'Olympique Lyonnais participera à l'Emirates Cup, si cela se confirme, puisqu'en 2019, notamment, l'OL avait remporté ce trophée en venant à bout d'Arsenal sur le score de 2 à 1.

🏆 2007: Arsenal

🏆 2008: Hamburg

🏆 2009: Arsenal

🏆 2010: Arsenal

🏆 2011: New York Red Bulls

🏆 2013: Galatasaray

🏆 2014: Valencia

🏆 2015: Arsenal

🏆 2017: Arsenal

🏆 2019: Lyon 🆕



